adidas et Beyoncé lancent la collection adidas x IVY PARK

Beyoncé, l'une des visionnaires les plus célèbres de notre époque, s'est associée à adidas pour créer une collection qui allie mode et art de la narration d'une manière totalement inédite. Cette relation unique prône les valeurs d'inclusion, de communauté et de diversité et va transporter les consommateurs dans une aventure atypique qui commencera avec cette collection capsule pour le printemps 2020. Dans le cadre de ce partenariat, Beyoncé conserve ses droits de propriété sur IVY PARK et poursuit le parcours qu'elle a entrepris comme l'une des premières femmes noires à être l'unique propriétaire d'une marque « d'athleisure » (loisirs et sports).

« C'est un rêve devenu réalité que de relancer IVY PARK en tant que propriétaire unique », a déclaré Beyoncé. « Mon équipe a travaillé d'arrache-pied avec l'équipe adidas pour donner vie à ma façon d'envisager cette première collection et je suis reconnaissante et fière. Des accessoires aux vêtements et chaussures, je voulais concevoir et repenser des pièces qui servent de protection de prédilection à toutes celles et tous ceux qui affirment la force de leur style personnel et vivent librement et audacieusement ».

Présentant le tout premier lancement de chaussures IVY PARK et une gamme impressionnante d'équipements élégants et pratiques pensés pour la performance, qui se décline en vêtements et accessoires non-genrés, la collection capsule de lancement d'adidas x IVY PARK célèbre la puissance, la liberté et l'individualité pour toute personne ayant suffisamment d'assurance pour prendre des risques et vivre comme bon lui semble.

La palette de couleurs de la collection comprend les teintes vives de l'orange solaire et du bordeaux, mariées avec la couleur crème, ce qui est une affirmation d'audace à l'image de la personne qui les porte. Les styles illustrent une éthique de travail aussi déterminée et novatrice que celle de sa créatrice. Les articles permettent de multiples usages, car ils ont des couches intégrées dans plusieurs pièces qui donnent à la personne qui les porte les outils nécessaires pour s'adonner à la création et faire son travail, tant sur le terrain que dans la rue. La combinaison de travail, le pantalon cargo, le sweat à capuche et le short de cyclisme renforcent l'attitude. L'asymétrie se voit dans une robe et un manteau, et les clins d'œil aux harnais apparaissent dans toute la collection, que ce soit dans les bretelles d'un soutien-gorge de sport, un sac ou un sac à dos.

Complétée par quatre styles de chaussures, adidas x IVY PARK réinterprète les classiques adidas emblématiques avec des couleurs vives et une nouvelle approche du design.

« adidas est la marque de créateurs et elle a toujours prôné l'esprit créatif », a déclaré Torben Schumacher, directeur général d'adidas Originals & Style. « Nous partageons avec Beyoncé l'objectif de mettre la créativité au premier plan de tout ce que nous faisons pour dépasser ce que nous avons fait auparavant et créer quelque chose d'entièrement nouveau. La première collection adidas x IVY PARK allie la vision de Beyoncé avec l'expertise et l'authenticité d'adidas dans le sport et le design innovant. L'éthique de travail incontestable et le point de vue inébranlable de Beyoncé transparaissent dans les moindres détails de la collection. »

Historiquement, adidas a ouvert la voie en collaborant avec des artistes et en leur permettant de donner corps à leur vision du design et du style. Il est clair que Beyoncé n'a pas son pareil pour raconter une histoire et inciter le consommateur à la suivre dans des territoires inexplorés. Avec cette collaboration spécifique, la marque repousse les limites et explore des voies inattendues en s'associant à l'une des conteuses les plus incisives du 21e siècle.

La collection est disponible à partir du 18 janvier 2020 en ligne sur @adidas.com et dans des magasins triés sur le volet. Les articles sont actuellement disponibles dans une gamme de tailles qui vont de XS à XL. Les prix oscillent entre 25 dollars pour les accessoires et 250 dollars pour les vêtements d'extérieur.

Avis aux rédacteurs en chef :

À propos d'adidas

adidas est un leader mondial du secteur des articles de sport grâce à ses marques principales : adidas et Reebok. Basée à Herzogenaurach, en Allemagne, l'entreprise emploie 57 000 personnes à l'échelle mondiale et a réalisé un chiffre d'affaires de près de 22 milliards d'euros en 2018.

À propos de Parkwood Entertainment

Parkwood Entertainment est une société de film et de production, un label de disques et un cabinet de gestion, fondés par l'artiste et entrepreneure Beyoncé en 2010. Comptant des bureaux à Los Angeles et à New York, la société inclut des services de production musicale, cinématographique, vidéo, spectacles vivants et concerts, ainsi que des services de gestion, développement commercial, marketing, numérique, création, philanthropie et publicité. Sous son nom original, Parkwood Pictures, la société a sorti le film Cadillac Records (2008), dans lequel Beyoncé a joué et qu'elle a coproduit. La société a également sorti le film Obsessed (2009), dont Beyoncé est la vedette et la productrice exécutive et qui a remporté le Peabody Award for Entertainment, ainsi que l'album Lemonade (2017) de l'artiste, sans oublier Homecoming : A Film By Beyoncé (2019) qui documente la performance historique de Beyoncé au Coachella Valley Music & Arts Festival en 2018 et qui a été nominé aux Emmy®. Parkwood Entertainment a produit les tournées mondiales The Mrs. Carter Show World Tour (2013-2014), The Formation World Tour (2016) et les concerts « Homecoming » à Coachella (2018) mentionnés ci-dessus et elle a coproduit les tournées ON THE RUN TOUR (2014) et ON THE RUN II (2018).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1057535/Parkwood_Entertainment_Beyonce_IVY_PARK.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1057536/Parkwood_Entertainment_Beyonce_Elle_Portrait.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1057537/Parkwood_Entertainment_adidas_IVY_PARK_Shoe.jpg

SOURCE Parkwood Entertainment