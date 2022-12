ADIDAS ET COMMON GOAL ACCÉLÈRENT LE CHANGEMENT DANS L'UNIVERS DU FOOTBALL EN S'ENGAGEANT À VERSER 1 % DE LEURS RECETTES À DES PROJETS ŒUVRANT POUR L'ÉGALITÉ DES SEXES

1 % des ventes nettes de ballons officiels de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 sera exclusivement consacré à des projets axés sur l'égalité des sexes

L'investissement via Common Goal permet d'étendre la mise en œuvre du cadre du projet « Global Goal 5 Accelerator » à de nouveaux pays et continents

Pour souligner l'importance de l'égalité des sexes dans le jeu, adidas utilise une moitié de ballon pour la finale de la Coupe du Monde pour montrer que l'« autre moitié » du monde du football attend

HERZOGENAURACH, Allemagne, 17 décembre 2022 /PRNewswire/ -- adidas a dévoilé aujourd'hui la prochaine étape de son partenariat mondial avec Common Goal, visant à promouvoir l'égalité des sexes dans le football en soutenant les initiatives qui augmentent l'accès au sport pour les femmes et les filles, sur et en dehors du terrain.

Grâce à l'engagement d'adidas, 1 % des ventes nettes de ballons officiels de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, Al Hilm et Al Rihla, sera reversé au programme « Global Goal 5 Accelerator » de Common Goal, un projet collectif visant à accroître la participation, la représentation et le leadership des femmes dans le monde du football. Le programme se concentre sur l'augmentation de la participation des filles ainsi que sur la proportion d'entraîneuses et de dirigeantes dans les programmes communautaires de football, contribuant à garantir que chaque fille puisse avoir un modèle d'athlète féminine au sein de sa communauté.

Cette annonce intervient à un moment clé du calendrier du football. Alors qu'un tournoi touche à sa fin, une autre approche, alors même que le compte à rebours pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023™, le prochain grand événement du calendrier mondial, s'accélère. En se basant sur le fait que seulement 14 % des fans de la génération Z de la Coupe du Monde masculine regarderont la Coupe du Monde féminine (GWI), adidas utilisera la médiatisation de la finale pour montrer la passion, le talent et les frissons qui attendent les fans de football féminin, une partie de cet univers qui continue de croître de manière exponentielle chaque saison, en termes de téléspectateurs et de participation. Avant le coup d'envoi de la finale de dimanche, la « moitié » Al Hilm, spécialement créée pour l'occasion et portant le message « ce sport se joue des deux côtés », sera montrée au monde entier pour souligner l'importance de reconnaître que le jeu masculin ne représente qu'une partie du monde du football.

L'investissement facilitera l'expansion du projet « Global Goal 5 Accelerator » en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Europe, ce qui aura un impact réel sur le football dans le monde entier.

Jürgen Griesbeck, cofondateur de Common Goal, a déclaré à propos de cette initiative : « L'engagement d'adidas va au-delà de ce que nous pensons être une étape importante pour l'égalité des sexes et le football féminin. Il s'agit d'élever le sport à son meilleur niveau et de montrer ce que pourrait être son héritage. Nous espérons que de nombreuses autres marques et parties prenantes iront dans le même sens, permettant ainsi au sport préféré du monde de libérer tout son potentiel. »

L'annonce est également accompagnée d'une importante table ronde qui examinera les obstacles à l'accès qui existent encore dans le football pratiqué par les femmes, et la magie qui opérera si ces obstacles sont surmontés... comme le racontent l'internationale américaine Catarina Macario, l'ex-légende d'Arsenal et championne de l'équité Ian Wright, et l'ex-internationale anglaise Eniola Aluko.

« Alors que les regards se tournent vers l'événement principal de l'été prochain, nous voulons contribuer à faire en sorte que les femmes et les filles qui ont envie de jouer puissent le faire, en accélérant l'accès au niveau débutant. Après tout, le football de haut niveau démarre par un ballon frappé sur un terrain local ou dans une rue », a déclaré Rachel Howard, vice-présidente d'adidas Brand Emerging Markets. « Nous sommes fiers de soutenir les incroyables communautés autonomes qui font des progrès incroyables vers cette vision. Ce soutien s'accélérera à l'approche du tournoi en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui inspirera certainement des envies de jouer, mais c'est un engagement à long terme, qui continuera à avoir un impact bien après la fin du tournoi. »

adidas est un sponsor d'impact de Common Goal depuis 2021 et l'annonce d'aujourd'hui est la dernière initiative en date dans le cadre de l'adidas Football Collective, un mouvement engagé à créer un changement par le sport. Grâce à l'adidas Football Collective, la marque s'associe à des partenaires établis au sein de communautés, des activistes et des acteurs du changement, ainsi qu'à des clubs et des athlètes professionnels, afin de mener des actions concrètes. Pour ce faire, le collectif déploie des ressources dans des équipes qui offrent un accès là où il n'est pas facilement disponible, notamment pour les champions du handicap, les joueuses et les équipes de la communauté LGBTQIA+.

Pour plus d'informations sur le partenariat adidas Football Collective x Common Goal, rendez-vous sur le site https://www.adidas.com/footballcollective_cg

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://news.adidas.com/GLOBAL/PERFORMANCE/FOOTBALL

À propos d'adidas et du football

adidas est le leader mondial du football. C'est le fournisseur officiel des plus importants tournois de football au monde, tels que la Coupe du Monde de la FIFA™, le Championnat d'Europe de l'UEFA et la Ligue des champions de l'UEFA. adidas sponsorise également certains des meilleurs clubs du monde, notamment le Real Madrid, Manchester United, Arsenal, le FC Bayern Munich et la Juventus. adidas est également le partenaire de certains des meilleurs athlètes du monde, notamment Vivianne Miedema, Lindsey Horan, Wendie Renard, Leo Messi, Paul Pogba, Mohamed Salah, Paulo Dybala, Thiago Alcantara, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Joao Felix, Serge Gnabry, Isco, Jude Bellingham et Karim Benzema.

À propos de Common Goal

Common Goal est un mouvement d'impact mondial qui a pour but d'unir la communauté du football pour relever les plus grands défis de notre époque. Le mouvement vise à inspirer et à mobiliser toutes les parties prenantes de l'économie du football pour qu'elles jouent un rôle significatif au service du bien-être de nos concitoyens et de notre planète. Pour ce faire, Common Goal fournit un mécanisme simple et efficace permettant aux joueurs de football professionnels, aux managers, aux officiels, aux clubs et aux autres parties prenantes de s'engager à verser au moins 1 % de leurs revenus à des initiatives à fort impact qui utilisent le jeu pour progresser vers les objectifs mondiaux. L'ambition à long terme du mouvement est de débloquer 1 % des revenus de l'ensemble de l'industrie du football, estimés à 50 milliards d'euros par an, afin d'établir un lien intrinsèque entre le football en tant qu'entreprise et le football en tant qu'outil de changement social.

