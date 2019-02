adidas Originals célèbre la créativité et la collaboration pendant la London Fashion Week et lance la nouvelle collection avec la créatrice Ji Won Choi

La collection adidas Originals by Ji Won Choi célèbre l'héritage coréen de la créatrice avec une inspiration stylistique et des références culturelles. Choi a adapté sa philosophie personnelle de la création à la gamme inspirée par les vêtements de sport pour proposer un nouveau regard sur le survêtement de sport classique.

Cette présentation a eu lieu à Hawley Wharf, un site sous-terrain jamais encore utilisé à Camden. Ce vaste espace en béton a accueilli une structure multicouche ambitieuse, chaque couche renvoyant à une couleur de la collection. La scène était inspirée par les escaliers improbables où les modèles ont défilé dans une boucle continue dans toute la structure, incarnant l'impression de mouvement dans la collection.

Immergés dans cette vaste oasis, les modèles portaient des tenues de tons aux nuances de lavande, de bleu foncé, de rouge, de vert, de rose et de noir, toutes portant de façon voyante les trois bandes emblématiques. Le concept survêtement de sport adicolor d'Originals a été réinterprété avec le motif à bandes unique et propre à Ji Won mis au point pour sa collection thèse lorsqu'elle étudiait à la Parsons School of Design. Les trois bandes emblématiques d'Originals prennent un nouveau sens, ressortant des vêtements pour créer une impression de mouvement, tout en fonctionnant comme des fermetures à serre-cordon au niveau du genou du pantalon ou sur le devant d'une veste. En présentant la silhouette de survêtement de sport en de nombreuses variations différentes, adidas Originals by Ji Won Choi met en avant le contraste : un pantalon à jambes larges volumineux conjugué à un dessus de survêtement aux lignes pures et impeccable, ou une version manches larges du dessus de survêtement avec des pattes allongées.

Inspirée par sa visite au siège d'adidas en Allemagne, Ji Won a intégré des pièces plus athlétiques dans sa collection avec des combinaisons et des maillots de bain ; polyvalent et parfait pour la ligne. Chaque look était conjugué au tout dernier concept de chaussures pour femmes d'adidas Originals, Sleek, un autre clin d'œil à la facilité et à la polyvalence de la collection.

Avec une offre initiale de 17 articles allant du survêtement de sport à la combinaison-pantalon en passant par la combinaison, les accessoires et le maillot de bain, cette nouvelle collection est proposée avec une palette de couleurs enjouées et saturées qui offre un contraste visuel et graphique aux bandes originales adidas Originals. Une autre offre qui sera proposée au printemps verra la collection déclinée dans une palette de couleurs noir et blanc.

« Ji a un point de vue tellement robuste. L'utilisation qu'elle fait de la couleur, du contraste et, bien sûr, son élément de création si personnel des bandes conceptuelles n'aurait pas pu mieux correspondre à Originals. Nous avons vu une opportunité créative étonnante pour confier à Ji nos trois bandes emblématiques et nos vêtements adicolor pour voir comment elle les interpréterait avec ses propres yeux. » - Alexandra Weiland, directrice des projets créatifs - adidas Originals & Style

Après son lancement à la London Fashion Week, la collection adidas Originals by Ji Won Choi sera proposée sur www.adidas.com/JiWonChoi le 23 février et sera disponible dans le monde entier dans les boutiques adidas Originals et chez certains détaillants partenaires comme Dover Street Market, Nordstrom, KITH et Barney's entre autres.

À peine quelques jours avant le lancement de la collection adidas Originals by Ji Won Choi, adidas Originals a entamé la London Fashion Week avec une fête pour entamer une nouvelle collaboration avec la célèbre marque de mode londonienne Fiorucci. Rejoints par la communauté des créateurs de la nouvelle génération de Londres et des fans de la mode, et en partenariat avec Dazed à la légendaire boîte de nuit de Soho, The Box, à l'occasion de la Saint-Valentin, les amis d'adidas et de Fiorucci ont manifesté leur amour pour ce nouveau partenariat de la création et lancer la collection.

Télécharger des images adidas Originals by Ji Won Choi : ICI

Télécharger des images adidas Originals Meets Fiorucci : ICI

www.adidas.com/jiwonchoi

@adidasOriginals

@ji.won.choi

#adidasOriginalsbyJiWonChoi

À propos d'adidas Originals

Inspirée par le riche héritage sportif d'adidas, l'une des plus grandes marques de sport au monde et un concepteur et développeur de chaussures et de vêtements de sport d'envergure mondiale, adidas Originals est une marque axée sur le style de vie fondée en 2001. S'appuyant sur les archives adidas pour les fondations de sa création, adidas Originals continue de faire évoluer l'héritage de la marque par son engagement à développer des produits innovants et sa capacité à filtrer la créativité et le courage observables sur les terrains et dans les arènes de sport à travers le prisme de la culture jeune contemporaine. Marquée par le logo à trèfle emblématique qui a été premièrement utilisé en 1972 et soutenue par ceux qui modèlent et définissent continuellement la culture créative, la marque adidas Originals continue d'ouvrir la voie en tant que marque novatrice de vêtements de sport pour l'extérieur.

À propos de Ji Won Choi

Née à Séoul, ayant grandi dans le Midwest aux États-Unis, ayant fait ses études à New York et à Paris, et ayant travaillé à Milan, l'œuvre de JI WON CHOI se fonde sur une recherche des cultures humaines et le recours à la création pour promouvoir des changements positifs dans les sociétés.

Sa collection thèse, EXCESSIVISM, a remporté le Kering Empowering Imagination Award et plusieurs autres concours, et elle a figuré dans plusieurs publications internationales comme Forbes, WWD et Vogue. Son œuvre a été exposée chez Bergdorf Goodman à New York et pendant le New York Textile Month. En 2017, elle a obtenu le prix Ones to Watch décerné par Fashion Scout, et elle a même présenté sa collection à la London Fashion Week. En septembre 2018, elle a fait ses débuts à la New York Fashion Week avec CFDA et LIFEWTR.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/822950/adidas_Originals___by_Ji_Won_Choi.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/822951/adidas_Originals___Meets_Fiorucci.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/822952/adidas_Logo.jpg

SOURCE adidas Originals