Adieux à la Spielwarenmesse eG : Ernst Kick et Hans-Juergen Richter quittent le conseil d'administration fin juin

C'est en 2002 que Ernst Kick est devenu président du conseil d'administration. Sous son mandat, la société coopérative a connu un essor significatif et le salon du jouet a pu considérablement renforcer sa position de leader mondial du secteur. Ernst Kick a entre autres restructuré la manifestation pour garantir une vue d'ensemble plus compacte du marché. Il a ainsi introduit de nouveaux groupes fonctionnels de produits et, avec les zones d'activité, une présentation de thèmes spécifiques plus orientée sur les revendeurs. On doit le ToyAward et l'identification annuelle des Trends à son esprit d'innovation, ces deux éléments occupant aujourd'hui une place de choix dans le concept du salon. À l'étranger, Ernst Kick a par ailleurs renforcé la présence de la société dans les principaux marchés émergents en professionnalisant le réseau international de ses représentants, fondant des filiales et mettant sur pied un programme dans différents pays, avec des manifestations propres et des participations aux salons. Pendant sa présidence, les effectifs à la maison mère de Nuremberg sont passés de 16 à 60 personnes.

Hans-Juergen Richter a été nommé membre du conseil d'administration de la Spielwarenmesse eG en 2005. Il était notamment responsable des aspects légaux et des relations avec l'ensemble des membres. Ce juriste avait en outre déjà occupé en 2002 les fonctions de président intérimaire pendant six mois jusqu'à l'arrivée de Ernst Kick.

En 2013, ces deux personnalités ont inscrit une date importante dans l'histoire de l'entreprise en déposant la marque Spielwarenmesse auprès de l'Office allemand des brevets et des marques.

Ernst Kick et Hans-Juergen Richter n'avaient toutefois pas pensé que la dernière année de leur mandat se passerait ainsi. « Nous aurions aimé faire en personne nos adieux à tous nos collègues de longue date », souligne Ernst Kick. Mais la pandémie les a confrontés à des défis particuliers. Il a fallu développer de nouveaux concepts et accélérer la digitalisation. En leur qualité de membres du conseil, leurs successeurs ont déjà été largement impliqués dans ces processus. Ce sont ainsi Christian Ulrich, Florian Hess et Jens Pflüger qui reprendront à compter du 1er juillet les rênes de la société.

« Hans-Juergen Richter et moi-même sommes convaincus que la nouvelle direction saura assurer à la Spielwarenmesse eG un avenir radieux, où elle pourra conserver son rôle de moteur du secteur. Nous continuons en effet de croire en l'utilité et en la pérennité des salons professionnels », conclut Ernst Kick.

