Adjust apresenta receita publicitária em nível de usuário

SÃO FRANCISCO e BERLIM, 21 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A Adjust , líder de mercado em mensuração de marketing e prevenção de fraude em dispositivos móveis, lançou hoje a geração de relatórios de receita publicitária em nível de usuário em colaboração as plataformas de mediação publicitária ironSource e Fyber . O produto permite que os editores de aplicativos meçam receitas geradas a partir de usuários que interagem com anúncios In-App. Receitas publicitárias em nível de usuário têm sido a peça que faltava para permitir que os profissionais de marketing meçam o valor do tempo de vida (LTV) do usuário e otimizem campanhas de redirecionamento e promoção cruzada.

Até 2020, estima-se que aplicativos móveis irão gerar 188,9 bilhões de dólares em receitas por meio de produtos comprados em lojas de aplicativos e pela publicidade In-App. Para muitos editores de aplicativos, receitas publicitárias geradas a partir da publicidade In-App evoluíram como modelo viável de monetização: as estimativas preveem um aumento de 60% de aplicativos monetizando com a publicidade In-App em 2019 .

"Estamos muito animados em lançar a receita publicitária em nível de usuário junto com nossos principais parceiros. Os insights granulares e detalhados obtidos das receitas publicitárias, e sua verdadeira origem, permitem que os profissionais de marketing otimizem campanhas de aquisição de usuários e promovam o ROI de maneira mais prática", disse Paul H. Müller, co-fundador e diretor de tecnologia da Adjust.

O atual padrão do mercado é baseado na geração de relatórios de dados de receitas publicitárias agregados e de média. Isso impede que os editores de aplicativos associem dados de receitas publicitárias a fontes de aquisição de usuários ou os caracterizem em níveis de segmentação. Os dados recebidos pelos editores são agregados a uma rede inteira, sem métricas valiosas e granulares. Assim, a receita publicitária In-App é exibida com distribuição igualitária entre uma base de usuários. No entanto, a maioria da receita publicitária é, na verdade, é gerada por um pequeno grupo de usuários - chamados de "ad whales". Os "ad whales" muitas vezes compõem 80% da receita publicitária de aplicativos móveis.

"O desbloqueio da receita publicitária em nível de usuário para os parceiros de mediação da ironSource, além de torná-la disponível e acionável por meio da Adjust, permite que as equipes de marketing criem verdadeiras campanhas ROAS - combinando IAPs de nível de usuário pleno e dados de receitas publicitárias. Estamos muitos animados em poder lançar isso para todos os nossos parceiros e capacitá-los a acelerar seu crescimento de uma forma realmente positiva para o ROI", concluiu Yevgeny Peres, vice-presidente de soluções de desenvolvimento de crescimento da ironSource.

A Receita Publicitária permite, de maneira fácil e em conformidade com os padrões de privacidade, que os editores de aplicativos associem receitas de monetização à fonte do usuário, e as compare com o custo de aquisição desses usuários. Com esses novos insights, profissionais de marketing agora podem calcular a receita média por usuário (ARPU) e o valor do tempo de vida (LTV). Esses dados podem ser usados para calibrar seus gastos publicitários de maneira mais eficiente, aprimorar otimizações para acessar usuários que clicam e definir estratégias de retarget mais eficientes. A receita publicitária em nível de usuário usa dados aprimorados, transparentes e precisos para ampliar o apoio contínuo da Adjust às atividades de profissionais de marketing de aplicativos.

Sobre a Adjust

A Adjust é líder do setor em medição e prevenção de fraudes móveis. Com operações no mundo inteiro, a empresa oferece aos profissionais de marketing soluções de alta qualidade de análises , medição e prevenção a fraudes em aplicativos móveis, contribuindo para decisões de marketing mais rápidas e inteligentes. A Adjust é parceira de marketing das principais plataformas, incluindo Facebook, Google, Snap, Twitter, Line e Tencent. No total, mais de 25 mil aplicativos já implementaram as soluções da Adjust para melhorar o desempenho. Fundada em 2012, a Adjust possui hoje escritórios em Berlim, Nova York, São Francisco, São Paulo, Paris, Londres, Moscou, Istambul, Tel Aviv, Seul, Xangai, Pequim, Tóquio, Mumbai e Cingapura.

Em dezembro de 2018, a Adjust adquiriu a plataforma de agregação de dados Acquired.io. Em janeiro de 2019, a Adjust adquiriu a Unbotify, startup de IA premiada pela segurança cibernética. As aquisições fazem parte da meta da Adjust de unificar os esforços de marketing dos anunciantes e criar melhores ferramentas de medição e prevenção contra fraudes.

