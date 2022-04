Adjust lança uma solução avançada de analytics para decisões de marketing mais inteligentes e ágeis no crescimento de aplicativos mobile

O Datascape da Adjust oferece aos profissionais de marketing de aplicativos ferramentas de criação de relatórios, visualização e análise em uma única tela que ajuda a economizar o tempo

SÃO PAULO, 6 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A plataforma de analytics de marketing mobile Adjust lançou hoje o Datascape , uma nova solução de analytics avançada para entregar, com mais rapidez e facilidade, os KPIs e as métricas de desempenho essenciais para os negócios. Ela conta com dados unificados e um contexto visual expandido, o que permite aos profissionais de marketing de aplicativos a extração de insights significativos e a tomada de decisões de maneira mais ágil e estratégica em tempo real.

A agilidade torna-se mais importante que nunca conforme os profissionais deparam-se com análises de dados campanhas com um número cada vez maior de fontes que devem ser acionados imediatamente. O Datascape soluciona este problema ao oferecer o acesso a todos os dados de APIs de rede, atribuições, instalações com consentimento pelo AppTrackingTransparency (ATT) e campanhas da SKAdNetwork (SKAN) em um só lugar, trazendo uma abordagem única entre os parceiros de mensuração mobile.

Para Simon "Bobby" Dussart, CEO da Adjust, "o sucesso de um aplicativo mobile neste mercado dinâmico depende de decisões inteligentes e rápidas. Como uma solução pronta para empresas, o Datascape soluciona a necessidade dos profissionais de marketing de visualizar e analisar com facilidade o que está funcionando ou não em várias campanhas. A visão geral do desempenho do negócio e o nível de insights proporcionados, tudo em um só lugar, possibilita a otimização de suas estratégias e o foco no crescimento".

Com o Datascape , os profissionais de marketing podem personalizar painéis e relatórios para visualizar o crescimento do número de usuários e coortes, resumir conjuntos extensivos de dados e analisar dados da SKAN, o que inclui:

Ter acesso a métricas de desempenho de marketing de uma só vez, assim como uma visualização mais aprofundada sobre dados granulares, quando necessário.

Comparar e contrastar filtros para conferir resultados de todos os aplicativos, independente dos sistemas operacionais, iOS ou Android.

Acesso ao painel da SKAdNetwork para descobrir quais campanhas direcionadas a usuários adquiridos pelo framework da SKAN estão gerando mais instalações.

Obter uma visualização única para dados de redes, atribuições, SKAdNetwork e do ATT em diferentes combinações e dispostos lado a lado.

Painel de monetização com visibilidade total das métricas de lucro e receita por meio de várias integrações com parceiros e fontes de dados.

As visualizações expandidas do Datascape foram testadas no mercado e mostram resultados promissores para os clientes da Adjust.

"O Datascape aumentou drasticamente nossa capacidade de revisar e otimizar rapidamente nossas campanhas para máxima eficiência", diz Arthur Jun, diretor de marketing de desempenho da Duolingo. "E à medida que escalamos, nossa equipe de crescimento de apps pode salvar visualizações personalizadas para auxiliar na tomada de decisões futuras, o que nos dá a agilidade de que precisamos."

"O Datascape permite que nossa equipe tenha visibilidade completa e centralizada de todas as nossas campanhas e aplicativos para analisar os resultados de marketing", explica David Ribeiro, Head de Growth da Voodoo. "Dessa forma, nossa equipe é capaz de identificar tendências, comparar o desempenho facilmente com períodos anteriores e agir de forma rápida e eficiente para implementar mudanças em nossa estratégia."

Para saber mais sobre o Datascape, leia: https://www.adjust.com/pt/product/datascape.

Sobre a Adjust

A Adjust é a plataforma de analytics mobile utilizada por profissionais de marketing no mundo inteiro, com soluções para atribuição, otimização de campanhas e proteção de dados. A Adjust abastece milhares de aplicativos com inteligência e automação internas, além de oferecer suporte global e eficiente ao cliente.

Em 2021, a Adjust foi adquirida pelo AppLovin (Nasdaq: APP), plataforma líder de marketing responsável por fornecer aos desenvolvedores um poderoso e integrado conjunto de soluções para o crescimento de aplicativos mobile. Saiba mais sobre a Adjust em www.adjust.com.

