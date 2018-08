Adlai Nortye annonce qu'elle a désigné Lars E. Birgerson, M.D., Ph.D., comme directeur du développement et PDG d'Adlai Nortye USA

HANGZHOU, Chine, 8 août 2018 /PRNewswire/ -- Adlai Nortye Biopharma Co., Ltd. (« Adlai Nortye » ou la « société »), une grande entreprise biopharmaceutique chinoise, a annoncé que Lars E. Birgerson, M.D., Ph.D., avait rejoint la société en qualité de directeur du développement (CDO) et PDG d'Adlai Nortye USA Inc, le 1er juillet dernier. Dans ce rôle, le Dr Birgerson assurera l'encadrement et imprimera l'orientation visant à promouvoir les projets en cours d'Adlai Nortye dans le cadre de ses programmes de développement clinique pour le traitement du cancer, avec un intérêt particulier pour l'immuno-oncologie.

En plus d'une immense expérience dans le domaine de l'immuno-oncologie et du développement clinique mondial, le Dr Birgerson a des connaissances étendues du commerce, de la prospection commerciale et des questions médicales, acquises tant à l'international qu'aux États-Unis. Avant de travailler chez Adlai Nortye, le Dr Birgerson a été vice-président exécutif de la recherche et développement médical chez Bristol-Myers Squibb (BMS). Chez BMS, le Dr Birgerson était chargé du réalignement des équipes « affaires médicales » et « économie/résultats de santé » afin de pouvoir exploiter de nouvelles opportunités dans la médecine spécialisée, et en particulier l'immuno-oncologie.

Le Dr Birgerson est médecin avec, à son actif, plus de 25 années d'expérience de l'industrie biopharmaceutique qu'il a acquise dans le cadre de hautes fonctions dans un certain nombre de grandes entreprises, comme Bristol-Myers Squibb, Genentech, Roche et Pharmacia. Il a obtenu son diplôme de docteur en médecine et son Ph.D. et effectué ses résidences en obstétrique et en gynécologie, en chirurgie générale, en oncologie gynécologique et en chirurgie urinaire à l'Université d'Uppsala (Suède). Il a la double nationalité américaine et suédoise.

« Je suis très heureux de rejoindre l'équipe d'Adlai Nortye pour bâtir une entreprise biotech mondiale avec des racines chinoises. Adlai Nortye est un challenger dans le domaine de la biotechnologique, avec un portefeuille très intéressant de composés de stade intermédiaire et avancé, et qui est très prometteur pour les patients », explique le Dr Birgerson. « Je suis impatient de travailler étroitement avec les nombreux talents chez Adlai Nortye afin de proposer davantage de traitements innovants et de contribuer à améliorer la vie des cancéreux à travers le monde. »

« Nous sommes très heureux de placer nos programmes de développement clinique et nos opérations aux États-Unis sous le contrôle du Dr Birgerson », ajoute Carsten Lu, PDG d'Adlai Nortye. « Chez Adlai Nortye, notre objectif est de devenir une entreprise biotech mondialement alignée et de tout premier plan. Je suis certain que le Dr Birgerson, avec son expérience et ses antécédents, offrira le leadership nécessaire, et contribuera à renforcer l'équipe actuelle d'Adlai Nortye pour nous aider à atteindre notre objectif et un niveau de réussite encore plus élevé. »

À propos d'Adlai Nortye

Adlai Nortye est une société biopharmaceutique à vocation scientifique qui se consacre à la découverte, à la mise au point et à la commercialisation de nouveaux médicaments destinés à l'oncologie et à l'immuno-oncologie. Nous nous sommes fixé pour mission d'améliorer la vie des patients en recensant et en acquérant des médicaments innovants et différenciés qui aident les gens à vivre mieux et plus longtemps. Grâce à une collaboration étroite avec des partenaires mondiaux, nous nous sommes fait une place de choix dans les domaines de l'immuno-oncologie et de l'oncologie, et nous avons plusieurs programmes en cours, qui vont du début du stade préclinique à la phase 3.