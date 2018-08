- Adlai Nortye anuncia la contratación del Dr. Lars E. Birgerson como director de desarrollo, presidente y consejero delegado de Adlai Nortye EE. UU.

HANGZHOU, China, 8 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Adlai Nortye Biopharma Co., Ltd. ("Adlai Nortye" o "la empresa"), una de las principales empresas biofarmacéuticas en China, anunció que el Dr. Lars E. Birgerson ingresa en la empresa el 1 de julio como director de desarrollo, presidente y consejero delegado de Adlai Nortye USA Inc. En su cargo, el Dr. Birgerson aportará liderazgo y dirección para el avance de la cartera de programas de desarrollo clínico de Adlai Nortye en tratamiento de cáncer, con un énfasis particular en inmunooncología.

Además de una experiencia significativa en las áreas de inmunooncología y desarrollo clínico global, el Dr. Birgerson aporta un extenso conocimiento en desarrollo empresarial y asuntos médicos, tanto en EE. UU. como a escala internacional. Antes de trabajar en Adlai Nortye el Dr. Birgerson ocupó los cargos de vicepresidente sénior y de médico investigador en Bristol-Myers Squibb (BMS). En BMS el Dr. Birgerson fue responsable de la reorientación de los equipos de Asuntos Médicos y Economía/Resultados de Salud hacia oportunidades emergentes en medicina especializada, particularmente inmunooncología.

El Dr. Birgerson es un médico de más de 25 años de experiencia en el sector biofarmacéutico y ha ocupado cargos sénior en varias empresas líderes, como Bristol-Myers Squibb, Genentech, Roche y Pharmacia. Se graduó como doctor en medicina, obtuvo un doctorado y realizó residencias en obstetricia y ginecología, cirugía general, oncología ginecológica y cirugía urológica en la Universidad de Uppsala (Suecia). Es ciudadano estadounidense y sueco.

"Estoy muy entusiasmado por formar parte del equipo de Adlai Nortye para desarrollar una empresa biotecnológica global con raíces chinas. Adlai Nortye es un contrincante biotecnológico con una formidable cartera de compuestos en etapa intermedia y avanzada y mantiene una considerable promesa a sus pacientes", dijo el Dr. Birgerson. "Espero trabajar estrechamente con los numerosos talentos de Adlai Nortye para ofrecer más tratamientos innovadores y ayudar a mejorar las vidas de pacientes de cáncer en todo el mundo".

"Somos muy afortunados de contar con el liderazgo del Dr. Birgerson en nuestros programas de desarrollo clínico y en las operaciones de nuestra organización en Estados Unidos", dijo Carsten Lu, consejero delegado de Adlai Nortye. "Nuestro objetivo en Adlai Nortye es crecer hasta convertirnos en una firma biotecnológica globalmente alineada de clase mundial. Estoy convencido de que el Dr. Birgerson, con sus credenciales y su trayectoria, asegurará el liderazgo necesario que se sumará a los puntos fuertes del equipo actual de Adlai Nortye para ayudarnos a cumplir ese objetivo y a lograr un nivel de éxito incluso mayor".

Acerca de Adlai Nortye

Adlai Nortye es una empresa biofarmacéutica orientada a la ciencia que se dedica a descubrir, desarrollar y comercializar nuevos fármacos en el campo de la oncología y la inmunooncología. Nuestra misión es mejorar las vidas de los pacientes identificando y adquiriendo medicinas diferenciadas innovadoras que ayudan a las personas a tener vidas más duraderas y de más calidad. A través de una estrecha colaboración con socios globales nos hemos posicionado satisfactoriamente en los campos de la oncología y la inmunooncología y actualmente implementamos varios programas que van desde la etapa preclínica temprana hasta la fase 3 de producto listo.

Para obtener más información sobre Adlai Nortye, visite: http://www.adlainortye.com/en.php