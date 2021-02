Admitad acquiert Tapfiliate, une plate-forme SaaS de marketing par abonnement basée aux Pays-Bas

Le PDG et fondateur d'Admitad, Alexander Bachmann, a déclaré : « En achetant Tapfiliate, Admitad vise à augmenter sa pénétration micro B2B, ainsi qu'à acquérir 1 500 autres clients actifs pour notre activité principale, le réseau d'affiliés. De plus, grâce à de telles collaborations, l'accès au marketing d'affiliation devient plus disponible et plus ouvert. Nous sommes heureux d'accueillir Thomas et son équipe chez Admitad et nous nous réjouissons de notre coopération fructueuse. »

Tapfiliate a été fondée en 2014 en tant que plate-forme SaaS où les marques pouvaient développer leurs campagnes d'affiliation de leur propre chef : choisir leurs éditeurs, vérifier les commandes et effectuer les paiements. Ce modèle s'est avéré efficace et a permis à l'entreprise de poursuivre sa croissance même sous la crise de COVID, en augmentant son nombre de clients actifs de 33 % en 2020. La société a son siège à Amsterdam et dépend fortement du marché américain, près de la moitié des clients de la société viennent des États-Unis.

Thomas van der Kleij, PDG de Tapfiliate, a déclaré : « Je pense que cette acquisition va être formidable, tant pour les utilisateurs de Tapfiliate que pour Admitad. En accédant à de nouveaux éditeurs, nous serons en mesure d'augmenter la valeur nos clients à long terme, en plus du suivi d'Admitad qui ouvre de nouvelles portes aux entreprises et nous donne un avantage sur le marché américain et les autres pays où Admitad est présent. Nous comptons également sur les ressources marketing d'Admitad pour donner un puissant coup de pouce à Tapfiliate ».

À propos d'Admitad

Admitad propose de nombreux services pour stimuler les ventes et gagner de l'argent en ligne. Il abrite désormais l'outil Admitad Affiliate Network et de multiples outils de monétisation du trafic, ainsi que le marché des annonceurs, le fournisseur de cashback LetyShops, le système de gestion publicitaire GetUniq et de nombreuses autres unités commerciales.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1444708/Alexander_Bachmann.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1444709/Thomas_van_der_Kleij.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1215121/Admitad_Logo.jpg

SOURCE Admitad