ADNOC L&S signe un accord pour la troisième charte à long terme d'une unité flottante de stockage de GNL avec AG&P

L'accord libère une valeur supplémentaire de la flotte opérationnelle croissante d'ADNOC L&S, renforçant ainsi sa position en tant que plus grande entreprise de transport maritime et de logistique intégrée de la région

Alors qu'ADNOC L&S renouvelle sa flotte de GNL, les navires plus anciens sont réaffectés pour générer de nouvelles sources de revenus

AG&P utilisera le méthanier Ghasha d'ADNOC L&S comme entrepôt flottant pour le terminal d'importation de GNL en Inde

ABOU DABI, Émirats arabes unis, 22 décembre 2022 /PRNewswire/ -- ADNOC Logistics & Services (ADNOC L&S) et Atlantic Gulf & Pacific International Holdings (AG&P), une importante société de développement d'infrastructures et une plateforme de GNL en aval de premier plan, ont signé leur troisième accord d'affrètement pour utiliser Ghasha, un transporteur de gaz naturel liquéfié (GNL) d'ADNOC L&S, en tant qu'unité flottante de stockage (UFS).

Ghasha LNG Vessel

Selon les termes de l'accord, le transporteur sera utilisé au terminal d'importation de GNL d'AG&P en Inde, qui sera mis en service au second semestre de 2024. L'accord, valable pour 11 ans avec une option de prolongation de quatre ans, renforce la relation existante entre les deux sociétés, qui ont déjà conclu deux accords similaires pour les UFS en Inde et aux Philippines.

Le capitaine Abdulkareem Al Masabi, PDG d'ADNOC L&S, a déclaré : « Cet accord avec AG&P s'appuie sur une période phénoménale d'expansion mondiale pour ADNOC L&S alors que nous nous concentrons sur la croissance, la diversification et le déblocage de nouvelles sources de revenus. ADNOC L&S est au beau milieu d'un important projet de renouvellement de sa flotte de GNL et, ce faisant, nous réaffectons nos anciens navires pour prolonger leur durée de vie, ce qui génère une valeur supplémentaire et de nouvelles sources de revenus. »

L'exploitation et la maintenance de l'UFS seront assurées par ADNOC L&S, tandis que la conversion du méthanier (le transporteur de GNL) en UFS sera effectuée par GAS Entec, une filiale d'AG&P. L'UFS sera amarrée le long d'une unité de regazéification, fabriquée par la filiale. Le terminal intégré aura une capacité initiale de 5 millions de tonnes par an (mtpa).

Joseph Sigelman, PDG d'AG&P Group, a déclaré : « AG&P est ravie de travailler en étroite collaboration avec ADNOC L&S pour continuer à apporter de l'énergie à des marchés importants. Nous sommes également fiers de l'activité Gas Entec d'AG&P, qui est devenue un leader mondial de la technologie GNL. L'association de l'UFS d'ADNOC L&S et de l'unité de regazéification constitue une combinaison puissante pour acheminer le gaz vers de nouveaux marchés. »

Le méthanier Ghasha a été construit au Japon et est un navire de confinement de type mousse, d'une capacité d'environ 138 000 mètres cubes. Il fait partie de la flotte opérationnelle diversifiée d'ADNOC L&S, qui compte plus de 300 navires. Lorsqu'ADNOC L&S est associée à une base logistique de 1,5 million de mètres carrés à Abu Dhabi et à ses capacités logistiques intégrées, la société est alors la plus grande compagnie maritime et logistique intégrée de la région.

À propos d'ADNOC

ADNOC est un groupe énergétique et pétrochimique diversifié de premier plan, entièrement détenu par l'émirat d'Abou Dabi. L'objectif d'ADNOC est de maximiser la valeur des réserves énergétiques de l'Émirat pour soutenir la croissance et la diversification économiques des Émirats arabes unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ci-après : www.adnoc.ae

À propos d'Atlantic Gulf & Pacific

Atlantic Gulf & Pacific (AG&P) est un leader mondial dans le développement et l'exploitation de solutions de logistique et de distribution de GNL et de gaz. AG&P fournit l'infrastructure nécessaire pour accéder facilement et en toute sécurité au gaz naturel sur les marchés nouveaux et en croissance. L'entreprise agit en tant que propriétaire et fournisseur de services couvrant le développement, le financement, l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projets et la construction d'infrastructures gazières onshore et offshore, reliant les fournisseurs aux clients en aval.

www.agpglobal.com

