ADNOC Offshore choisit Weatherford pour le forage directionnel et lui octroie un contrat de trois ans d'une valeur de 220 millions de dollars

BAAR, Suisse, 24 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC-PINK : WFTIQ) a annoncé la signature d'un contrat de trois ans, d'une valeur de 220 millions de dollars avec Abu Dhabi Company for Offshore Petroleum Operations Limited (« ADNOC Offshore »). En vertu de ce contrat, l'entreprise fournira des services de forage directionnel dans le but déclaré d'accroître la production en mer d'ADNOC Offshore dans les Émirats arabes unis. L'accord implique l'utilisation du système orientable rotatif Magnus® de Weatherford, à la fois dans les puits remis en marche et les nouveaux puits.

« Magnus fait preuve d'une fiabilité constante, ce qui a été un élément déterminant pour l'attribution de ce contrat », a déclaré Tony Azizi, vice-président de la zone géographique de la mer d'Arabie chez Weatherford. « Les opérations menées dans certains des environnements géophysiques les plus difficiles au monde prouvent la capacité de Magnus à fournir un placement et une qualité de forage de puits très précis, dans des conditions qui demandent un forage directionnel vertical, latéral ou courbe. Les garnitures de direction accessibles directement et contrôlables de manière indépendante de Magnus, alliées à sa conception modulaire unique, permettent une fiabilité accrue, une meilleure utilisation, un temps de rotation efficace des actifs inutilisés et des réparations locales. Tout cela va se traduire par de plus grands bénéfices pour ADNOC Offshore. »

Grâce à sa conception « push-the-bit » (déviation par poussée latérale), Magnus répond aux besoins de vitesse des opérateurs sans sacrifier pour autant le contrôle directionnel. Des éléments de conception uniques, dont une prise d'inclinaison réelle, font de Magnus le meilleur système orientable rotatif sur le marché pour maximiser l'exposition du réservoir et monétiser la valeur du puits.

M. Azizi a ajouté : « Ce contrat s'inscrit dans la stratégie de valeur dans le pays d'ADNOC et dans son engagement à s'impliquer auprès du secteur privé local et à le soutenir ».

Weatherford est l'une des plus grandes multinationales de services pétroliers. Elle propose des solutions, des technologies et des services innovants aux industries gazières et pétrolières. La société est active dans plus de 80 pays et s'appuie sur un réseau de 620 sites, comprenant des installations de fabrication, de services, de recherche et développement et de formation. Elle emploie quelque 24 500 personnes. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter www.weatherford.com et suivre Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

