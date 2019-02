ADNOC recebe da Fitch classificação AA+ de crédito independente e Classificação de Probabilidade de Inadimplência de Longo Prazo AA

As classificações são as mais altas dadas atualmente pela Fitch para empresas de petróleo e gás do mundo inteiro

As classificações de melhor do setor destacam a alta produção upstream, reservas significativas, forte rentabilidade, modelo de negócio centrado no mercado, integração downstream e perfil financeiro conservador da ADNOC

As altas classificações de crédito destacam a administração de valor mais proativa da ADNOC de sua base de capital e carteira de ativos, e valida a estratégia de crescimento inteligente para 2030

As classificações ressaltam o compromisso da ADNOC com os princípios de transparência e boa governança corporativa

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 19 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) anunciou hoje que a Fitch Ratings (Fitch) atribuiu ao ADNOC Group uma classificação de crédito independente de AA+. A classificação, de acordo com a Fitch, destaca os seguintes pontos: alto volume de produção upstream e reservas significativas, forte rentabilidade, modelo de negócio centrado no mercado, integração downstream e perfil financeiro conservador da empresa. Segundo a Fitch, a classificação está no limite superior do espectro de classificação da agência para todas as empresas de petróleo e gás.

ADNOC City Branding New Rating Infogrpahics New Rating Infogrpahics

A Fitch também atribui uma Classificação de Probabilidade de Inadimplência (Issuer Default Rating,IDR) de Longo Prazo AA com uma Perspectiva Estável para a ADNOC, em consonância com a classificação de soberania de Abu Dhabi, refletindo a avaliação da Fitch das fortes ligações entre a ADNOC e o governo de Abu Dhabi.

Tanto a classificação independente e a de IDR de longo prazo são as mais altas dadas atualmente pela Fitch para empresas de petróleo e gás do mundo inteiro.

Sua Excelência, Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos e CEO do ADNOC Group disse: "O comunicado de hoje da Fitch, uma das principais agências de classificação de crédito do mundo, reconhece os recursos de alta qualidade da ADNOC, nosso forte desempenho financeiro e operacional, nosso perfil financeiro robusto e nosso modelo de investimento disciplinado. Estas classificações de melhor do setor também refletem nossa abordagem mais aberta e flexível para parcerias estratégicas, a gestão mais eficiente e ativa de nossos ativos e capital e valida as ambições ousadas que estabelecemos para a ADNOC em nossa Estratégia progressiva para 2030".

"Estas classificações destacam ainda mais a transparência para todas as partes envolvidas, incluindo nossos acionistas, parceiros, investidores, credores e funcionários, enquanto buscamos administrar mais proativamente nossos recursos, ativos e capital para valorizar todas as moléculas de hidrocarbonetos que produzimos. Estas classificações altas são a prova da transformação da ADNOC, sob a sábia orientação da liderança dos EAU, e o trabalho árduo e a dedicação de nossos funcionários que contribuíram para o crescimento contínuo da ADNOC desde a sua criação".

As novas classificações da Fitch validam a estratégia de crescimento inteligente da ADNOC para 2030, apoiada por um foco comercial inabalável e uma cultura baseada em desempenho. Ao longo dos últimos três anos, a evolução progressiva da ADNOC foi marcada por uma série de marcos significativos. A empresa consolidou seus negócios e unificou sua identidade de marca; entrou no mercado mundial de capitais pela primeira vez; realizou a primeira IPO de um negócio da ADNOC; abriu suas concessões para novos parceiros estratégicos; competitivamente, propôs novos blocos exploratórios pela primeira vez na história de Abu Dhabi; lançou a indústria não convencional dos EAU; embarcou em uma estratégia de gás ambiciosa, visando a autossuficiência primeiro para depois fazer a transição e se tornar um exportadora líquida de gás natural; lançou uma grande expansão de $ 45 bilhões para suas operações de downstream; empreendeu uma transformação digital abrangente e deu os primeiros passos para se expandir internacionalmente. Guiada pelos seus pilares estratégicos: Pessoas, Desempenho, Rentabilidade e Eficiência, a ADNOC está criando uma cultura corporativa dinâmica que otimiza recursos, maximiza o valor e produz talentos. Em 2018, a ADNOC atingiu sua meta de capacidade de produção de 3,5 milhões de barris por dia e no mês passado foi nomeada a marca mais valiosa do Oriente Médio.

A ADNOC se submeteu a estes testes de classificação como parte de sua nova abordagem para expandir seu universo de sócios e investidores e para administrar mais ativamente seus ativos e capital. Ao longo dos últimos anos, a ADNOC ampliou sua gama e tipos de parceiros para além das empresas de energia e petroquímicas tradicionais, a fim de também incluir novos parceiros e investidores de toda a comunidade mundial financeira e de investimentos. Apesar da ADNOC não ter planos de emitir título de dívida em nível de holding do grupo, estas classificações de crédito possibilitarão maior acesso a uma base mais internacional de investidores e fornecerão à ADNOC opções de financiamento mais inteligentes.

ADNOC foi orientada pelo Bank of America Merrill Lynch e pelo Citigroup durante o processo de classificação de crédito.

Sobre a ADNOC

ADNOC é um importante grupo diversificado de empresas de energia e petroquímica, que produz mais de 3 milhões de barris de petróleo e 297 milhões de metros cúbicos de gás bruto por dia. Suas atividades integradas de upstream, midstream e downstream são realizadas por 14 subsidiárias especializadas e empresas de joint venture. Para saber mais, acesse http://www.adnoc.ae . Para obter mais informações: media@adnoc.ae .

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/823631/ADNOC.jpg )

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/823632/ADNOC_Credit_Rating.jpg )

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/823633/ADNOC_High_Credit_Rating.jpg )

FONTE ADNOC

Related Links

http://www.adnoc.ae



SOURCE ADNOC