ADO представляет новый городской электровелосипед D30
Feb 23, 2022, 03:50 ET
Вперед к приключениям вместе с insta360
Покоряйте городские дороги на электровелосипеде D30: колеса 27,5 дюйма, мощность 250 Вт, максимальная скорость 25 м/ч, аккумулятор 36V10.4AH
ФРАНКФУРТ (Германия), 23 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Инновационный стартап ADO представляет первоклассный городской электровелосипед D30.
Кроме того, компания объявила о запуске новинки в результате коллаборации с Insta360 — ADO Insta360 GO 2 XE для путешествий по городу в поиске приключений.
Преимущества электровелосипеда ADO D30
Для повышения прочности покрытия на поверхность деталей электровелосипеда ADO D30 четыре раза распыляется специальный состав, который затем запекается при высокой температуре, в результате чего поверхность приобретает уникальную текстуру. Целью компании является обеспечение удобства и безопасности пользователей при езде в различных сценариях: во время поездок на работу, занятий спортом и фитнесом, а также отдыха на природе.
С 11-скоростным переключателем скоростей Shimano и интеллектуальной системой управления ADO G-Drive 2.0 пользователи не испытают затруднений с вождением велосипеда даже в самых сложных ситуациях, экономя свои усилия и снижая потребление энергии. Запас хода велосипеда достигает 100 км.
Преимущества сервиса ADO
Сертификация CE, полученная в профессиональной лаборатории SGS после тестирования продукции на соответствие требованиям к качеству и безопасности
Характеристики моделей серии ADO D30 были проверены в ходе 10 тысяч испытаний, по результатам которых серии был выдан сертификат международного образца CE SGS в соответствии с европейским стандартом EN15194, что подтверждает высокий уровень качества и безопасности продукции.
ADO постоянно совершенствует свою продукцию, принимая во внимание отзывы потребителей и проводя научные исследования в целях обеспечения максимальной безопасности пользователей.
Полноценное послепродажное обслуживание
ADO открыла центр технического обслуживания в Германии. Компания локализует послепродажное обслуживание в европейских странах, чтобы быть ближе к потребителям. Склады на территории Европы существенно сократят сроки поставок запчастей. Кроме того, пользователям будет удобно обращаться за технической информацией, советами и рекомендациями. В случае невозможности устранения проблем, связанных с качеством, у потребителей будет возможность бесплатно заменить свой велосипед.
С 23 февраля по 23 марта модели серии D30 будут в продаже на Amazon, официальном веб-сайте ADO, Banggood и на других платформах. Начальная цена составит всего 1499 евро, а модель ADO D30C с набором для съемки видео ADO Insta360 GO 2 XE — всего 1799 евро. В этот период также будут проводиться розыгрыши шлемов и велосипедных замков ADO.
Информация о компании ADO
ADO сосредоточила свои усилия на создании «зеленой» инфраструктуры для городских поездок. Компания развивает культуру экологичного отношения к таким поездкам и образу жизни в целом.
Основатель ADO г-н Сен заявил: «Используя электровелосипед ADO для поездок по городу, вы быстро понимаете, что ADO заслуживает доверия».
Компания ADO стала партнером Xiaomi Youpin International. Продукция ADO разрабатывается в двух научно-исследовательских центрах компании. В будущем производитель намеревается расширить линейку продукции, добавив женский электровелосипед D26 и супердальнобойный скутер серии S. Эти новинки выйдут уже в 2022 году.
Контакты для прессы
Amy Miller (Эми Миллер)
эл. почта: [email protected]
тел.: +86 13928317901
веб-сайт: www.adoebike.com
Facebook: https://www.facebook.com/Adoebike
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1750518/image_5022519_37993621.jpg
SOURCE ADO EBIKE
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