ADO présente le vélo électrique haut de gamme D30 pour les déplacements urbains

Les avantages du vélo électrique ADO D30 pour le consommateur

Le cadre de vélo électrique ADO D30 a subi 4 cuissons et pulvérisations, et il a été entièrement traité avec du mastic. Sa texture délicate révèle un caractère élégant et unique. Ce modèle a été conçu dans le but d'engendrer une conduite délicate et saine, pour répondre aux demandes des utilisateurs dans divers scénarios tels que les déplacements quotidiens pour se rendre au bureau, l'activité sportive ou les loisirs.

Le dérailleur Shimano 11 vitesses et le système de contrôle intelligent ADO G-Drive 2.0, peuvent fournir une forte puissance et s'adapter de manière précise à diverses situations de conduite et modes de puissance, ce qui permet d'économiser des efforts et de réduire la consommation d'énergie. L'autonomie à vitesse croisière peut atteindre 100 km.

Les services fournis par ADO

Certification CE du laboratoire professionnel SGS pour garantir la sécurité et le respect des normes de conduite.

La série ADO D30 répond aux exigences de 10 000 tests de performance. Elle a également obtenu la certification internationale SGS CE conformément à la norme européenne EN15194 qui garantit une conduite sûre et conforme.

ADO s'efforce d'améliorer en permanence ses produits en fonction des retours des consommateurs et relève constamment le niveau de la technologie de recherche et de développement, afin de protéger véritablement les consommateurs dans leurs déplacements quotidiens.

Un service après-vente fiable : Ado est un partenaire solide pour vos déplacements

ADO a mis en place un centre d'assistance technique en Allemagne. La société promet de fournir aux consommateurs une technologie et un service après-vente fiables et localisés dans les pays européens. Les pièces sont livrées rapidement depuis des entrepôts européens locaux, et des informations techniques, des conseils et des directives sont accessibles en ligne, en temps réel. En outre, nous garantissons le remplacement gratuit par un nouveau vélo lorsque votre modèle ne peut être réparé en raison de problèmes de qualité.

La série D30 sera disponible sur Amazon, le site officiel d'ADO, AliExpress et d'autres plateformes, du 23 février au 23 mars, à partir de 1 499 € seulement ! Le kit ADO D30C & ADO Insta360 GO 2 XE sera disponible à partir de 1 799 €. Des casques ADO et des cadenas pour vélos seront offerts pour tout achat durant cette période.

À propos d'ADO

ADO s'engage pour la création d'une écologie verte pour les déplacements domicile-travail et préconise une culture et un mode de vie écologiques, stimulants, hérités et pleins d'espoir.

M. Sen, le fondateur d'ADO, souhaite dire aux utilisateurs ce qui suit : « Lorsque vous traversez votre ville sur un vélo électrique ADO, vous pouvez ressentir la fiabilité de notre marque ».

La marque ADO a entamé une coopération approfondie avec Xiaomi Youpin International. De plus, ADO dispose de deux centres de R&D et prévoit d'enrichir ses gammes de produits, notamment avec le vélo électrique pour femmes D26 et le scooter à très longue portée de la série S, qui seront lancés en 2022. Ne les manquez pas !

Contact presse

Amy Miller

E-mail : [email protected]

Tél. : +86 13928317901

Site Web : www.adoebike.com

Facebook : https://www.facebook.com/Adoebike

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1750518/image_5022519_37993621.jpg

SOURCE ADO EBIKE