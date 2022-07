ADO sortira des produits de série T et de série M lors de l'EUROBIKE 2022 et lancera officiellement son projet à faible émission de carbone

Les modèles de série T sont les A20 TXE, A20F TXE, DECE 300TXE et A26S TXE. Les modèles encore plus attendus de la série M sont les DECE 200FM, DECE 260STM et DECE 300M, qui sont également des produits équipés de moteurs centraux lancés par ADO pour la première fois.

Le DECE 300M est le produit le plus remarquable, car il est équipé du système de capteur de couple adapté au moteur central M510 de Bafang permettant d'améliorer la réactivité et de faciliter l'ascension des côtes. Le moteur central Bafang offre jusqu'à 95 Nm de couple. Son accélération puissante et sa capacité en côte permettent une ascension puissante de 15 minutes et offrent une expérience de conduite irrésistible.

Le salon EUROBIKE est le plus important salon international de l'industrie et offre un cadre qui permet aux marques de communiquer et de collaborer avec le monde. La marque ADO est invitée à participer au salon, ce qui est un nouveau témoignage de son développement rapide et de son excellente réputation.

A04 est le numéro de stand de la marque ADO qui se situe dans le hall 9 du centre d'exposition. Au plaisir de vous y rencontrer.

Laboratoire ADO et projet réduction des émissions de carbone liées aux déplacements

Le centre de R&D et laboratoire ADO a eu l'honneur d'être certifié laboratoire QTL par SGS et mène une coopération stratégique autour du « projet de réduction des émissions de carbone liées aux déplacements » avec SGS. Il s'agit également du premier projet de coopération pour la réduction des émissions de carbone mené par SGS dans l'industrie du vélo électrique. ADO a fait un premier pas exceptionnel grâce à sa puissance technologique. C'est une nouvelle étape pour la marque ADO et cela illustre également la ferme détermination d'ADO à s'inscrire parmi les marques d'innovation technologique du secteur vertical de la mobilité électronique.

Les utilisateurs recherchent généralement un mode de vie et de déplacement à faible émission de carbone, et ADO représente cette aspiration originale par son approche orientée vers l'utilisateur.

L'intégralité de la conception de produit d'ADO incarne cette aspiration à une vie « bas carbone » en matière de matériel, d'odeur et de protection environnementale non toxique,en fonctionnant avec des nouvelles batteries qui permettent de maintenir une production respectueuse de l'environnement.

À propos d'ADO

À ce jour, ADO possède déjà plus de 16 brevets et 6 droits d'auteur sur des logiciels. ADO a développé le système de contrôle G-Drive à double module et créé des avantages concurrentiels. ADO a beaucoup investi dans la R & D des produits et la qualité de production et a obtenu les certifications CE SGS et DEKRA. Jusqu'à présent, ADO a successivement pénétré les principales plateformes européennes telles que Decathlon et Mediamarket.

ADO est toujours orienté vers l'utilisateur et met l'accent sur la qualité des produits et des services pour protéger les déplacements quotidiens des consommateurs et accroître leur potentiel. ADO s'engage à bâtir une communauté d'utilisateurs de vélos électriques pleine d'amour et de croissance, et l'objectif stratégique d'ADO est de s'inscrire au sein d'une marque d'innovation technologique à l'échelle internationale issue du secteur vertical du déplacement électrique, et ADO rêve de devenir le « Crescent Lake » de ce secteur.

Traversez votre ville, ADO EBIKE;

Contact

Amy

Email : [email protected]

Tél : +86 13928317901

Site Web : www.adoebike.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1858352/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1858354/image_2.jpg

SOURCE ADO EBIKE