Adolfo Villagómez, Ejecutivo de Transformación Digital, se une a Progress Residencial como CEO

SCOTTSDALE, Ariz., 17 de mayo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Progress Residential, la plataforma líder de servicios de administración de arrendamientos para viviendas unifamiliares, anunció hoy que ha designado a Adolfo Villagómez como Director Ejecutivo (CEO), quien asumirá el cargo el 23 de mayo de 2022.

El Sr. Villagómez tiene más de veinte años de experiencia dirigiendo empresas orientadas al consumidor y generando crecimiento en mercados digitales y tradicionales. Más recientemente, el Sr. Villagómez ocupó el cargo de Presidente de homedepot.com y Director de Marketing para The Home Depot en Estados Unidos. Durante la pandemia, la estrategia comercial del Sr. Villagomez generó crecimiento que duplicó las ventas e ingresos para la empresa en su negocios digitales. Antes de su paso por The Home Depot, el Sr. Villagómez fue socio en McKinsey and Company, a cargo del área de Marketing y Ventas en Norteamérica.

"La posición de liderazgo de Pretium nos permite atraer talento extraordinario como Adolfo", expresó Don Mullen, CEO de Pretium y fundador de Progress Residential. "En esta próxima etapa de innovación de Progress Residential, me complace dar la bienvenida a Adolfo como CEO."

"La estrategia comercial de Adolfo, con un enfoque en los datos y la tecnología, así como sus conocimientos en materia de productos y cadena de suministro, acelerarán el liderazgo de Progress Residential en las áreas de adopción de hogares inteligentes, el movimiento a cero emisiones netas, y la transformación digital general del sector de bienes raíces", añadió el Sr. Mullen.

"Hoy, como nunca antes, las empresas tienen la oportunidad de aprovechar la tecnología de formas que mejoren significativamente la experiencia del cliente, y al tiempo empujar su crecimiento", expresó el Sr. Villagómez. "Progress Residential es un precursor sin igual en la industria de arrendamiento de viviendas unifamiliares y espero con ansias unirme a este equipo de enorme talento para generar soluciones de base tecnológica y escalables que mejoren aún más la experiencia de arrendamiento de nuestros residentes".

El Sr. Villagómez comenzó su carrera en DuPont, en la unidad de negocio de Fluoroproductos. Tiene una maestría en Administración de Empresas de Yale School of Management y un bachillerato en Ingeniería Química de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Acerca de Progress Residential

Progress Residential, la plataforma de arrendamiento para viviendas unifamiliares de Pretium, es líder de mercado en servicios inteligentes de administración de arrendamientos para viviendas unifamiliares, con personal, tecnología, escala y soluciones basadas en datos que agilizan las operaciones, optimizan el rendimiento de los activos y ofrecen una experiencia excepcional de arrendamiento y de vida para nuestros residentes. La plantilla de aproximadamente 2500 empleados de Progress Residential administra actualmente más de 80.000 viviendas en 30 mercados. Progress Residential ofrece también servicio externos de administración de inmuebles para inversores con carteras medianas a grandes de viviendas unifamiliares en arrendamiento y comunidades de construcciones para arrendamiento a través de los servicios de administración de Progress Residential. Don Mullen fundó Progress Residential en 2012. Para obtener más información, puede visitar www.rentprogress.com.

Acerca de Pretium

Pretium es una firma de inversión especializada dedicada al mercado de inmuebles residenciales de Estados Unidos, crédito residencial y crédito corporativo. Pretium fue fundada en 2012 para aprovechar la inversión a largo plazo y las oportunidades de préstamo que surgían de cambios estructurales, alteraciones en el mercado e ineficiencias dentro de la economía. Pretium ha forjado un ecosistema operativo y analítico integrado en los mercados de viviendas, crédito residencial y crédito corporativo de Estados Unidos, y está convencida de que su conocimiento y experiencia en estos mercados constituyen una ventaja estratégica respecto de otros gestores de inversión. La plataforma de Pretium gestiona activos por más de $40.000 millones y emplea aproximadamente 4.000 personas en 30 oficinas, incluidas las de Londres y Dubai. Para obtener más información, visite www.pretium.com.

