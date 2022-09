Adomos: Succès du financement participatif de 800 K€ avec Homunity

PARIS, September 27, 2018 /PRNewswire/ --

Adomos avait dans son communiqué du 10 septembre 2018 annoncé la signature d'un partenariat avec Homunity, plateforme de crowdfunding immobilier. L'objectif était de compléter à hauteur de 800 000 euros le financement de l'acquisition d'un immeuble à Périgueux, d'un coût de revient total de 2,96 M€. Le prêt participatif a été entièrement souscrit sur Homunity.fr, signant la réussite totale de cette opération.

Ce placement s'inscrit dans le cadre de la nouvelle activité de foncière / marchand de biens d'Adomos, dont l'objectif est acquérir des immeubles résidentiels occupés, générant environ 10% de rentabilité locative brute, situés dans des quartiers agréables de villes de taille moyenne, et disposant d'un potentiel de plus-value de 30 à 40% en cas de revente en bloc ou par appartements.

En couplant concours bancaire et placement participatif, Adomos a réussi à mettre en place un modèle de financement souple et vertueux, peu consommateur de fonds propres - 200 K€ pour un investissement de près de 3 M€ et une plus-value nette espérée de plus de 1 M€ - qui pourra ainsi être utilisé pour d'autres opérations.

Il permet à Adomos d'envisager, sans dilution de son capital, un ambitieux programme d'acquisitions dans le cadre de sa nouvelle activité, qui pourrait à l'avenir contribuer fortement aux bénéfices de la société.

Par ailleurs, ainsi qu'annoncé dans le communiqué de presse du 20 septembre 2018, Adomos confirme avoir réalisé sur ses activités historiques de Marketing Leads et de ventes immobilières un excellent 3ème trimestre et envisager une nouvelle progression de son résultat d'exploitation en 2018.

Calendrier Financier

8 et 9 octobre : European Large et Mid Cap Forum

31 octobre au plus tard : mise en ligne des comptes et rapport semestriel

22 & 23 novembre 2018 : participation au salon Actionaria

31 janvier 2019 au plus tard : publication des produits d'exploitation 2018

Adomos (ALADO, code ISIN FR0013247244), est un intervenant majeur de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. http://www.adomos.com

SOURCE Adomos