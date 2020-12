ADVAITE erhält CE-Kennzeichnungsfreigabe für seinen RapCov™ COVID-19-Schnelltest

Der diagnostische Testkit „RapCovTM" des Unternehmens verspricht eine bequeme und schnelle Lösung für das Screening großer Populationen auf IgG-Antikörper gegen COVID-19

MALVERN, Pennsylvania, 7. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- ADVAITE Inc., eine innovative Biotech-Firma, die sich auf die Entwicklung neuer diagnostischer Point-of-Care-Tests konzentriert, gab heute bekannt, daß sie die CE-Kennzeichnung für ihren COVID-19 Schnellreaktions-IgG-Antikörpertest, RapCov™, erhalten hat, um die Bemühungen zur Eindämmung der Ausbreitung von Coronavirusinfektionen zu unterstützen.

Die CE-Kennzeichnung wird dazu beitragen, den Schutz der öffentlichen Gesundheit Europas vor biologischen Bedrohungen zu stärken, indem sie die Verfügbarkeit und den Einsatz medizinischer Gegenmaßnahmen erleichtert, wie z.B. den ADVAITE RapCov™ COVID-19-Schnelltest, die bei Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit erforderlich sind. ADVAITE hat sich verpflichtet, den globalen Markt mit seinen COVID-19 Schnellreaktions-Diagnostik-Testsätzen zu beliefern. ADVAITE Inc. wird in Partnerschaft mit OBELIS S.A. als autorisiertem Vertreter sofort mit der Expansion und den Marketingbemühungen beginnen.

„Wir glauben, dass der ADVAITE RapCov™ COVID-19-Schnelltest einzigartige Vorteile bei der Eindämmung der Krankheit bieten kann. Es ist einfach zu bedienen, kann genaue Ergebnisse aus einem Tropfen Blut an der Fingerspitze liefern und IgG-Antikörper gegen das COVID-19-Virus nachweisen, und es zeigt Ergebnisse in 15 Minuten", sagte Karthik Musunuri, Chief Executive Officer von Advaite. „Darüber hinaus müssen die Blutproben nicht an ein Labor geschickt werden, was dies zu einer idealen Lösung für das Massen-Screening von Menschen macht."

Informationen zu ADVAITE Inc.

ADVAITE Inc. ist ein Biotech-Unternehmen mit Hauptsitz in Malvern, Pennsylvania, welches sich auf die Entwicklung neuer Therapeutika und Diagnostika konzentriert, um Patienten zu helfen, die an einer Vielzahl von behindernden Krankheiten leiden. Das Wort „Advaite" bedeutet „einer ohne einen zweiten", konkurrenzlos oder einzigartig. Bei ADVAITE streben wir danach, genau das zu sein.

Gegenwärtig konzentriert sich ADVAITE Inc. auf die Entwicklung neuartiger Point-of-Care-Assays zur Bekämpfung der tödlichsten Krankheit der modernen Welt, COVID-19. Mit einem neuen, hochkomplexen CLIA-Labor mit Sitz in Chicago, Illinois, und einer erweiterten, hochmodernen F&E-Einrichtung in Malvern, PA, arbeitet ADVAITE kontinuierlich an der Innovation, Entwicklung und Kommerzialisierung von Point-of-Care-Tests, um diese Pandemie zu bekämpfen und die Auswirkungen auf große Bevölkerungsgruppen zu unterstützen.

Informationen zum ADVAITE RapCov™ COVID-19-Schnelltest

Der ADVAITE RapCov™ COVID-19-Schnelltest ist ein immunochromatographischer Lateral-Flow-Test für den vermuteten qualitativen Nachweis von IgG-Antikörpern gegen das COVID-19-Virus durch Fingerpunktion. In einer klinischen Untersuchung am Point-of-Care-Zentrum in den USA an mehreren Prüfzentren zeigte der RapCov™ COVID-19-Schnelltest bei über 100 Probanden eine Sensitivität von 90 % und eine Spezifität von 100 % in Bezug auf den Nachweis von IgG COVID-19-Antikörpern durch Fingerpunktion.

Kontakte

Für Vertriebsanfragen

Brahma Prathi

Director of Commercial Operations, Advaite Inc.

[email protected]

Europäischer Handlungsbeauftragter

OBELIS S.A.

Bd Général Wahis, 53

B-1030 Brüssel

Belgien

Tel.: +3227325954

Fax: +3227326003

[email protected]

