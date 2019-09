Advanced Aesthetic Technologies e China National Biotec Group anunciam cooperação estratégica

BROOKLINE, Massachusetts, 19 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Advanced Aesthetic Technologies, Inc. (AAT), líder em tecnologia de implante estético de gel, e a China National Biotec Group (CNBG), subsidiária da China National Pharmaceutical Group Corporation (SINOPHARM) anunciaram hoje a execução de contratos de cooperação estratégica. Esse novo relacionamento se baseia no reconhecimento pela CNBG dos produtos da AAT e o reconhecimento pela AAT da posição de liderança da CNBG no campo de produtos biofarmacêuticos na China. E estabelece uma parceria de cooperação em profundidade em participação acionária e produtos. De acordo com o contrato, a CNBG irá assumir uma posição de participação acionária importante, mas não controladora, na AAT, em troca de um investimento na AAT. E a Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD., subsidiária da CNBG (daqui em diante referida como "Lanzhou Company") será responsável por obter as aprovações regulamentares requeridas na China e pela distribuição dos produtos da AAT, Algeness®, na China Continental.

A CNBG é a maior empresa chinesa de produtos biofarmacêuticos e a Lanzhou Company é a única produtora de toxina botulínica na China. A Hengli® (LANTOX) é a principal toxina botulínica no mercado chinês, distribuída para mais de 6.500 instituições de estética médica na China e detém mais de 75% do mercado chinês de BTXA.

O Algeness® da Advanced Aesthetic Technologies, Inc. é uma família patenteada de enchimentos dérmicos de implante de gel injetável inteiramente reabsorvível, que são 100% naturais, oferecendo vantagens em termos de segurança, rejuvenescimento da pele e resultados de aparência natural no descanso e durante movimentos faciais. Vantagens clínicas típicas incluem inchaço mínimo após injeção e resultados imediatamente visíveis. O Algeness tem marcação CE e é distribuído, atualmente, em mais de 30 países. A AAT iniciou processo de aprovação pela FDA dos EUA.

O presidente e presidente-executivo da AAT, Doug Abel, declarou: "Estamos muito satisfeitos por formar esse relacionamento exclusivo com a CNBG na China. A excelência dessa empresa no desenvolvimento de produtos biofarmacêuticos e a liderança da Lanzhou Company no mercado chinês de estética a torna a parceira ideal para o trabalho de processar a aprovação do Algeness na China e, em última instância, colocá-lo no mercado. Também estamos satisfeitos com o fato de a CNBG reconhecer o potencial que o Algeness tem de revolucionar o mercado de enchimento dérmico. Em combinação com nossos esforços em andamento de levantamento de fundos, o investimento pela CNBG irá nos permitir trabalhar para promover o Algeness no processo de registro na FDA, incluindo a conclusão dos estudos clínicos requeridos. Nossa esperada entrada nos mercados da China e dos EUA representa grandes passos na criação de valor para a AAT".

O membro do Conselho da AAT em Los Angeles, Califórnia, o cirurgião plástico Brian M. Kinney, M.D., F.A.C.S., disse: "O Algeness representa um 'implante' de enchimento de tecido macio que atende uma necessidade não satisfeita dos médicos e pacientes, por oferecer resultados imediatos, mas com inchaço, efeitos colaterais ou impacto no sistema imune mínimos. Além disso, ele vai além de simplesmente fornecer volume para dar projeção ou forma. Meus pacientes requerem produto seguros e naturais, com resultados em aparência e sensação naturais. O Algeness tem o potencial de atender essas demandas dos pacientes de uma forma nova e inovadora".

Sobre o Algeness®

O Algeness é um implante de gel baseado em agarose, inteiramente natural, biodegradável, biocompatível, sem qualquer substância química sintética ou de ligação cruzada. Os enchimentos dérmicos com o Algeness são capazes de adicionar volume imediato na área facial, com excelente persistência, sem adicionar produtos químicos de ligação cruzada encontrados em enchimentos à base de ácido hialurônico. O Algeness está disponível em quatro concentrações de agarose, com o objetivo de produzir melhoras cosméticas específicas nos lábios, linhas finas e em dobras em torno da boca e para dar forma e volume à face, contorno da mandíbula e outras áreas. Com a certificação de marcação CE, o Algeness está disponível em 33 países na Europa, América Latina, Ásia e Oriente Médio.

Sobre a China National Biotec Group

A CNBG é subsidiária inteiramente controlada da Sinopharm, o maior grupo farmacêutico e de saúde da China, cujas principais atividades incluem distribuição, venda no varejo, pesquisa e fabricação de produtos para tratamento de saúde. A CNBG é a fabricante exclusiva da toxina botulínica A na China, que tem aproximadamente 77% de participação de mercado no país. Com mais de 20 anos em operação, a empresa estabeleceu uma rede profundamente enraizada em toda a China de vendas e distribuição de produtos terapêuticos e de estética médica, que cobre todos os principais departamentos clínicos. A Hengli, marca comercial da CNBG, é reconhecida como uma das mais influentes marcas no campo de estética médica. A CNBG também é uma das maiores produtoras e fornecedoras de vacinas e produtos derivados de plasma na China. O crescimento orgânico saudável nos segmentos de suas atividades principais gerou fluxos de caixa estáveis e contínuos para a expansão de seus negócios.

Sobre o setor de estética

De acordo com a Market Research Future, o mercado global de enchimento dérmico deve se expandir a uma taxa de crescimento composta anual de 12,5% nos próximos cinco anos e deve atingir $ 10 bilhões até 2023. Os principais fatores que impulsionam o crescimento desse mercado são a crescente demanda de médicos e consumidores por procedimentos minimamente invasivos e não invasivos.1 Mundialmente, mais de 8,5 milhões de procedimentos injetáveis são realizados anualmente por cirurgiões plásticos, dermatologistas e outros médicos.2 De acordo com a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica Estética, apenas nos EUA, em 2018, os cirurgiões plásticos realizaram mais de 2,6 milhões de procedimentos injetáveis, com 30% consistindo de injeções de ácido hialurônico, em um total de mais de $ 1,15 bilhão. O número de procedimentos injetáveis realizados nos EUA aumentou em 39% nos últimos cinco anos. 3

Algeness® e Master Your Results® são marcas comerciais registradas da AAT, Inc. e de sua subsidiária Algeness-Europe Ltd, na Irlanda.

Aviso de precaução relativo a declarações prospectivas

A AAT não pode garantir que as transações contempladas nos contratos de cooperação serão fechadas no tempo previsto, se forem. Essas transações estão sujeitas a vários riscos e incertezas. Todas as declarações feitas neste comunicado à imprensa, que não sejam declarações de fatos históricos, são declarações prospectivas e não são garantias de desempenho futuro. Os resultados reais podem diferir substancialmente dos que foram previstos nas declarações prospectivas.

1 https://www.marketresearchfuture.com

2 https://www.isaps.org

3 https://www.surgery.org

