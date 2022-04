Advanced Instruments acquiert Artel, un leader mondial reconnu dans l'optimisation des flux de travail en laboratoire, offrant un portefeuille complet pour l'assurance qualité de la manipulation des liquides

NORWOOD, Massachusetts, 27 avril 2022 /PRNewswire/ -- Advanced Instruments, fabricant de premier plan d'instruments et de services d'analyse pour les secteurs clinique, biopharmaceutique et alimentaire, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour l'acquisition d'Artel, la référence internationale en matière de gestion des performances des flux de travail dans lesquels des systèmes automatisés de manipulation des liquides et des pipettes manuelles sont utilisés dans toute l'industrie des sciences de la vie.

Depuis plus de 65 ans, l'accent mis par Advanced Instruments sur le service, la qualité et la fiabilité a donné naissance à des technologies innovantes qui s'alignent sur les besoins des marchés qu'elle dessert, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité du flux de travail, à accroître la productivité et à garantir des performances de premier ordre pour les laboratoires du monde entier. Fondée en 1982 et basée près de Portland, dans le Maine, Artel est le leader mondial de la mesure et de l'assurance qualité des livraisons de liquides à faible volume. Artel développe et fabrique des systèmes de vérification et d'étalonnage précis, exacts et faciles à utiliser, et propose des formations et des certifications sur les meilleures pratiques, ainsi que des services de vérification sur site et des logiciels de gestion des processus pour garantir des résultats traçables au NIST dans les laboratoires des sciences de la vie. Les deux sociétés ont pour mission d'aider les laboratoires à améliorer leurs processus, à accroître leur productivité, à améliorer la qualité des produits et à relever les défis de la conformité.

« L'ajout d'Artel s'aligne sur notre stratégie principale qui consiste à développer et à commercialiser des technologies de pointe qui apportent une valeur ajoutée significative aux clients sur les marchés cliniques, biopharmaceutiques, alimentaires et des boissons », a déclaré Byron Selman, président et PDG d'Advanced Instruments. « Avec les marques fortes d'Advanced Instruments et d'Artel, ainsi que nos technologies et services de base, nous offrirons un portefeuille encore plus puissant pour soutenir les secteurs que nous servons. »

« Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe d'Advanced Instruments », a déclaré Kirby Pilcher, président d'Artel. « Nos entreprises partagent de nombreuses valeurs et objectifs similaires, notamment une vision de l'innovation soutenue, un lien fort avec les bénéficiaires finaux de nos technologies et le désir de fournir des solutions qui favorisent l'efficacité et apportent de la valeur à nos clients. En plus de renforcer nos relations avec nos clients, ce partenariat offrira de nouvelles opportunités intéressantes à nos employés. »

« Nous nous réjouissons qu'Artel rejoigne la famille d'Advanced Instruments et de Patricia Industries et qu'elles poursuivent ensemble la prochaine phase de croissance », a déclaré Yuriy Prilutskiy, directeur de Patricia Industries Amérique du Nord, qui fait partie d'Investor AB et propriétaire d'Advanced Instruments. « Patricia Industries s'engage à soutenir les équipes combinées d'Advanced Instruments et d'Artel dans leur mission de fournir des solutions importantes qui aident les laboratoires à rationaliser leurs processus, à améliorer la productivité et à garantir la conformité, ce qui contribuera à améliorer la prestation des soins aux patients et le développement biopharmaceutique au niveau mondial. Cette transaction tire parti de l'expertise de Patricia Industries dans les domaines des soins de santé et des sciences de la vie et s'aligne sur notre objectif de créer de la valeur pour les personnes et la société en créant des entreprises fortes et durables. »

La finalisation de l'acquisition est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et à la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles.

Advanced Instruments était représentée par Simpson Thacher & Bartlett LLP (conseiller juridique).

Artel était représentée par J.P. Morgan Securities LLC (conseiller financier exclusif) et Cravath, Swaine & Moore LLP et Brann & Isaacson (conseillers juridiques).

À propos d'Advanced Instruments

Advanced Instruments est un fournisseur international d'instruments scientifiques et analytiques pour les industries biotechnologique, clinique et alimentaire. Depuis plus de 65 ans, les innovations de l'entreprise ont permis aux organisations d'améliorer la qualité des résultats, d'obtenir des résultats fiables et d'augmenter la productivité au travail. Advanced Instruments possède une gamme diversifiée de produits, y compris des osmomètres à point de congélation, des compteurs de cellules de liquide céphalorachidien, des systèmes de bocaux anaérobies, des cryoscopes, des systèmes de tests de pasteurisation et des normes et contrôles de tests. Advanced Instruments est basée à Norwood, dans le Massachusetts, et est détenue majoritairement par Patricia Industries. Pour plus d'informations, consultez le site www.aicompanies.com .

À propos d'Artel

Artel est l'un des principaux fournisseurs d'instruments d'analyse, de consommables, de logiciels et de services utilisés par les laboratoires des sciences de la vie dans les industries biopharmaceutiques, cliniques et de diagnostic pour valider, automatiser et calibrer leurs processus et instruments de manipulation des liquides. Les technologies d'Artel sont reconnues au niveau international pour permettre à ses clients de travailler avec plus de précision et d'efficacité, et d'apporter plus rapidement aux patients des diagnostics, des vaccins et des thérapies précieux. Le siège social d'Artel est situé à Westbrook, dans le Maine. Pour plus d'informations, consultez le site www.artel.co .

À propos de Patricia Industries

Patricia Industries, qui fait partie d'Investor AB, réalise des investissements de contrôle dans les meilleures entreprises de leur catégorie avec des positions solides sur le marché, des marques et des cultures d'entreprise au sein de secteurs dont la croissance est durable. Notre ambition est d'être l'unique propriétaire de nos entreprises, avec des équipes de direction et des conseils d'administration solides. Nous investissons avec une période de détention indéfinie et nous nous concentrons sur la création d'une valeur durable et nous saisissons les opportunités de croissance interne et externe. Pour plus d'informations, consultez le site www.patriciaindustries.com .

À propos d'Investor AB

Investor, fondée par la famille Wallenberg en 1916, est un propriétaire engagé d'entreprises mondiales de haute qualité. Nous avons une perspective d'investissement à long terme. Grâce à la participation au conseil d'administration, à l'expérience industrielle, à notre réseau et à notre puissance financière, nous nous efforçons en permanence d'aider nos entreprises à demeurer ou à devenir les meilleures de leur catégorie. Pour plus d'informations, consultez le site www.investorab.com .

