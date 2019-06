Advanced Instruments et LA Biosystems instaurent un partenariat solide en Belgique, en vue d'appuyer les marchés en pleine croissance de la biotechnologie, de la microbiologie et des boissons et produits alimentaires

NORWOOD, Massachusetts, 4 juin 2019 /PRNewswire/ -- Advanced Instruments, LLC est heureux d'annoncer que LA Biosystems, distributeur de premier plan en équipements de laboratoire de la meilleure qualité, destinés aux marchés de la biotechnologie, des sciences du vivant, de la microbiologie et de la sécurité alimentaire, est désormais le distributeur exclusif de son portefeuille d'osmomètres, de cryoscopes, de fluoromètres et du système Anoxomat® en Belgique. LA Biosystems est une filiale de I&L Biosystems GmbH, le principal distributeur des produits Advanced Instruments en Allemagne et en Autriche, et fait partie de I&L Biosystems Europe Group. Ces sociétés partagent notre engagement à fournir des produits de la meilleure qualité et un support et un service expérimentés sur ces importants marchés.

« Nous sommes heureux d'étendre notre partenariat en Belgique grâce à LA Biosystems, ce qui représente un marché stratégique pour notre portefeuille », a déclaré Byron Selman, président-directeur général d'Advanced Instruments. « Nous investissons dans notre gamme d'osmomètres de premier plan, aux caractéristiques conçues spécialement pour l'industrie de la biotechnologie, tout en apportant des améliorations à notre système de pot Anoxomat.

Notre association avec des chefs de file comme LA Biosystems, qui possèdent une grande expérience et de solides relations avec la clientèle sur ces importants marchés, nous aidera à accélérer la croissance d'Advanced Instruments tout en continuant à proposer de nouveaux produits qui répondent à des besoins primordiaux pour le marché. »

Advanced Instruments est un portefeuille d'envergure mondiale composé d'osmomètres à échantillons uniques ou multiples, dont les principales caractéristiques ont pour but de soutenir le marché de la biotechnologie. De la même manière, le système de pot Anoxomat est une solution destinée aux laboratoires de microbiologie qui cherchent à améliorer la qualité du développement des bactéries et à optimiser le flux de travail.

LA Biosystems propose à ses clients une large gamme de produits destinés à la biotechnologie, à la microbiologie et à la sécurité alimentaire. Pour s'assurer d'offrir à ses clients les meilleures solutions, une excellente mise en œuvre et un service à la clientèle supérieur, des experts employés par la société fournissent leurs conseils scientifiques. Avec une attention particulière envers les clients et un profond engagement scientifique, LA soutiendra la croissance d'Advanced Instruments sur les marchés de la biotechnologie, des produits cliniques et de l'alimentation et des boissons.

« Nous sommes heureux de notre partenariat avec Advanced Instruments », a dit Louis Spierings, directeur des opérations chez LA Biosystems. « La société est très appréciée sur les marchés du diagnostic clinique, de la biotechnologie et de l'analyse des produits laitiers. Sa gamme d'osmomètres, son système Anoxomat et ses instruments d'analyse de produits laitiers nous permettent de proposer des solutions innovantes à notre clientèle », a-t-il ajouté.

À propos d'Advanced Instruments

Advanced Instruments est un fournisseur mondial d'instruments scientifiques et analytiques destinés aux industries cliniques, biotechnologiques et agroalimentaires. Depuis 1955, les innovations de la société ont permis aux organisations d'améliorer la qualité de leurs résultats, de garantir la fiabilité de leurs résultats et d'accroître la productivité du milieu professionnel. Advanced Instruments possède une large gamme de produits. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site aicompanies.com.

À propos de LA Biosystems

LA Biosystems est une filiale d'I&L Europe Group basée au Benelux. Dans la région du Benelux, depuis 2007, la société est devenue l'un des principaux fournisseurs de produits haut de gamme dans le domaine des sciences du vivant, pour des clients et des chercheurs en microbiologie, en biologie cellulaire, en biotechnologie et pour le contrôle des procédés. Nous nous associons avec nos partenaires d'affaires pour fournir des produits de la meilleure qualité, tout en prodiguant des conseils et des services professionnels.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/701853/Advanced_Instruments_Logo.jpg

Related Links

http://aicompanies.com



SOURCE Advanced Instruments, LLC