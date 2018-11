Advanced Markets lance une société au Royaume-Uni

L'entité réglementée par la FCA englobe un nouveau bureau à Londres et un centre de données

LONDRES, 1 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Advanced Markets, fournisseur de services institutionnels prime-of-prime et de liquidités de change, lance Advanced Markets (UK) Limited (AM (UK)), société réglementée par la FCA. L'entité inclut de nouveaux serveurs de négociation dans les centres de données LD4 et LD5 d'Equinix, ainsi qu'un nouveau bureau à Londres, dirigé par Nina Baksh, professionnelle expérimentée.

« Le lancement de nos activités globales à Londres constitue une étape importante dans le cadre de la stratégie mondiale de la société », a déclaré Anthony Brocco, fondateur et PDG d'Advanced Markets. « Ceci nous permet de mieux desservir nos clients courtiers institutionnels et gestionnaires de fonds au Royaume-Uni et en Europe, en fournissant un moteur de comparaison régional, qui est entièrement interconnecté à nos fournisseurs de liquidités bancaires et non bancaires. »

Conformément aux dispositions de son enregistrement auprès de la FCA, AM (UK) agira uniquement en tant que courtier opérant pour compte propre, ce qui signifie que la société doit faire correspondre chaque négociation de client à une transaction de compensation auprès d'un fournisseur de liquidités. Ce modèle limite non seulement le risque de marché de la société, mais permet également d'aligner les intérêts de la société à ceux de ses clients.

En outre, les activités d'AM (UK) se limitent uniquement à la négociation auprès de contreparties professionnelles qualifiées, en se conformant à la politique globale de la société.

Le modèle de liquidités d'accès direct au marché d'Advanced Markets (Advanced Markets' Direct Market Access (DMA/STP), que la société a été la première à établir en 2006, permet aux participants du marché des changes de négocier de manière anonyme des cours transmis par les principaux fournisseurs de liquidités, dans le cadre d'une structure de marché anonyme et pleinement transparente. La combinaison du modèle DMA/STP de la société et d'une infrastructure de négociation robuste à faible latence incite la participation des principaux courtiers, gestionnaires de fonds et autres institutions.

À propos d'Advanced Markets

Advanced Markets est un grossiste en solutions prime-of-prime de liquidité, de crédit et de technologie, destinées aux banques et courtiers du monde entier. Les produits de la société soutiennent la négociation directe d'accès aux marchés des changes au comptant et des métaux précieux, ainsi que des contrats de couverture des fluctuations (CFD) relatifs aux produits financiers et aux matières premières. La société propose également des solutions et des services de crédit ainsi que de négociation de changes au comptant, de métaux précieux et de CFD destinés aux gestionnaires de fonds, aux conseillers en négociation de matières premières, ainsi qu'aux clients d'entreprise.

Via sa clientèle de grossistes, l'offre de liquidité d'Advanced Markets dessert en fin de compte plus de 40 000 clients institutionnels et particuliers dans plus de 30 pays à l'échelle mondiale. (La société n'exerce pas directement d'activité avec des négociateurs détaillants.)

Advanced Markets est conjointement détenue par Macquarie Americas Corp Inc. (filiale en pleine propriété de Macquarie Bank), par BGC Partners et par la direction de la société.

Contact médias :

info@advancedmarkets.com

+1 704 544 9446

