Advanced Sterilization Products (ASP) é a primeira empresa do segmento a oferecer leitura de indicador biológico e Pacote Desafio (PCD) em apenas 15 minutos

O novo produto garante a esterilidade de instrumentos antes de serem usados em pacientes, a partir do cumprimento do elevado padrão de diretrizes AAMI (ST58:2013/(R)2018) e a leinacional RDC 15, dde 15 de março de 2012, com processo incomparável de precisão de monitoramento, manutenção automatizada de registros e uma inteligente interface de usuário, que permite maior agilidade na disponibilização de registros para auditoria com foco na proteção dos pacientes.