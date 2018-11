Advant Medical, fabricante de dispositivos médicos, comemora seu 25o. aniversário

GALWAY, Irlanda, 20 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Advant é uma fabricante de dispositivos médicos bem-sucedida com escritórios corporativos localizados em Galway, Irlanda. Por vinte e cinco anos, a Advant tem observado crescimento e desenvolvimento significativos expandindo-se em duas localidades na Irlanda, México e Costa Rica. Com mais de 200 funcionários em todo o mundo e uma base de clientes altamente impressionante, os próximos 25 anos parecem tão igualmente brilhantes quanto seu passado.

Advant Medical facility, Herdia, Costa Rica launched in 2018 as part of the company’s global expansion plans.

Estabelecida em 1993 com uma visão para atender às maiores corporações multinacionais do mundo com fabricação de dispositivos médicos, soluções de embalagem e dispensadores, a empresa, no decorrer desses diversos anos, excedeu sua visão. A Advant tem observado tremendo crescimento desde seu início, sob a liderança de Bob DiPetrillo, CEO, e Debra O'Loughlin, diretora-administrativa.

Crescimento doméstico:

Em 2014, a Advant comprou uma empresa de modelagem injetada em Inverin, Galway. Essa estratégia verticalmente integrada garante a Advant como uma fornecedora completa atendendo sua base mundial de clientes.

Em 2015, a Advant fez um investimento adicional em suas capacidades e serviço oferecendo ao introduzir novos serviços de desenvolvimento de produtos, que inclui impressão em 3D. A capacidade de entregar protótipos médicos precisos retratando a estética do produto final de maneira rápida e financeiramente acessível é um serviço inestimável.

Falando sobre a jornada da Advant, Bob DiPetrillo, CEO, declarou: "O negócio de fabricação contratual da Advant está focado em atender às necessidades de empresas prestação de serviços de saúde em todo o mundo ao prover uma solução em um único fornecedor desde a conceitualização de produtos, rápida geração de protótipo, fabricação até a embalagem comercial".

Crescimento internacional:

Bob DiPetrillo continua: "No decorrer dos anos, crescemos a ponto de percebermos que precisávamos desenvolver operações fora da Irlanda a fim de dar suporte à demanda mundial".

Em 2010, a Advant lançou uma parceira com uma empresa de fabricação em Reynosa, México. Logo, em 2017, a Advant investiu em uma unidade independente em Heredia, Costa Rica. Essas unidades de fabricação permitem à Advant dar suporte à crescente demanda de fornecimento com base na localidade geográfica dos clientes.

Debra O'Loughlin, diretora-administrativa, refletiu sobre o 25o.aniversário da empresa declarando: "Essa tem sido a jornada mais interessante tanto para mim quanto para muitos outros funcionários de longa data. Nosso etos fundador de entregar produtos da mais alta qualidade e proporcionar atendimento superior aos clientes permanece como nossa maior prioridade atualmente. Desde o início, temos balanceado cuidadosamente crescimento, inovação e investimento."

"Ao celebrarmos 25 anos nos negócios, um sincero agradecimento às centenas de clientes valiosos, aos nossos parceiros estratégicos e aos nossos funcionários exemplares por terem contribuído com o sucesso da Advant Medical", concluiu o Sr. DiPetrillo.

