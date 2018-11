Advant Medical, Hersteller von medizinischen Geräten, feiert sein 25. Jubiläum

GALWAY, Irland, November 20, 2018 /PRNewswire/ --

Advant ist ein erfolgreicher Hersteller von medizinischen Geräten mit Geschäftssitz in Galway, Irland. Über ein Vierteljahrhundert hat Advant beständiges Wachstum und Weiterentwicklung erlebt und ist von Irland aus an zwei weitere Standorte in Mexiko und Costa Rica expandiert. Mit über 200 Mitarbeitern weltweit und einer sehr beeindruckenden Kundenbasis sehen die nächsten 25 Jahre genau so strahlend aus wie die letzten.