Advantage Group International ha nominato Massimo Nicolini nuovo Direttore del Servizio Clienti italiano

TORONTO, 22 novembre 2019 /CNW/ - Advantage Group International (AGI) ha nominato Massimo Nicolini come nuovo market leader per le sue operation italiane.

Sotto la guida locale di Carlo Bosio, AGI gestisce dal 2008 programmi di relationship benchmarking per i clienti CPG e retail in Italia. Poiché Bosio andrà in pensione nel 2020, Nicolini è stato incaricato per coprire la posizione.

Con oltre 15 anni di esperienza nel customer insight, Nicolini è stato recentemente COO di Nextplora, agenzia italiana indipendente di insight management.

Precedentemente al suo incarico presso Nextplora, Nicolini è stato a Head of Client Service di Millward Brown dove ha supportato per tre anni clienti nei settori FMCG, Farmaceutico e Finanziario. In precedenza, è stato Business Unit Head di Synovate Censydiam per l'Italia, dove ha condotto progetti di ricerca nazionali e internazionali, focalizzati, tra le diverse aree, sulle strategie di brand, innovazione di prodotto e comunicazione.

"Con un impressionante background in tecniche avanzate di ricerca di mercato e insight management, insieme ad una solida esperienza nella gestione di progetti di ricerca per alcune delle più grandi aziende italiane di beni di consumo e retail, crediamo che Massimo apporterà un valore aggiunto enorme alle nostre operation italiane," ha dichiarato Richard Kellam, Amministratore Delegato di AGI. "Siamo particolarmente entusiasti della passione di Massimo per la digitalizzazione e l'innovazione, che dovrebbe rivelarsi un grande vantaggio in questo momento in cui stiamo ampliando la nostra offerta in progetti di ricerca ad hoc, rilasciando nuove piattaforme digitali di reporting e diversificandoci su nuovi canali e settori industriali."

"Questo è un momento fantastico per entrare a far parte di Advantage: hanno una visione chiara e forte del futuro con grandi progetti in cantiere. Sono entusiasta di far parte del team e apportare il mio background e la mia esperienza," ha affermato Nicolini.

Le relazioni sane sono alla base di ogni business di successo, grande o piccolo. L'ambiente ultra competitivo di oggi richiede capacità di ascolto e di risposta. Rendere tutto questo importante aiuta tutti a dare il meglio. Questo è quello che facciamo in Advantage in più di 40 paesi da più di 30 anni. Aiutare le imprese a essere migliori, insieme. Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.advantagegroup.com/

