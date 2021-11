ADVANZ PHARMA voert essentiële wijzigingen aan het senior leiderschap door om volgende groeifase te versnellen

Dr Steffen Wagner wordt de nieuwe Chief Executive Officer van ADVANZ PHARMA, vanaf begin 2022. Hij volgt Graeme Duncan op die zijn functie als speciaal adviseur aan de Raad van Bestuur opgeeft. Andreas Stickler komt over van Merck Healthcare als de nieuwe Chief Financial Officer en volgt daarmee Adeel Ahmad op.

Dr Steffen Wagner is momenteel lid van het uitvoerende managementteam bij STADA Arzneimittel AG en is er verantwoordelijk voor de afdeling voor de Europese markten van het bedrijf. Steffen is arts van opleiding, had eerdere senior functies bij Biogen en binnen de Novartis Group en werkte als consultant bij McKinsey & Company en Bain & Company. Hij brengt een uitgebreide internationale farmaceutische ervaring mee die uiterst waardevol zal zijn bij het ondersteunen van ADVANZ PHARMA's voortgezette reis. Zijn voorganger Graeme Duncan, werkt sinds 2014 bij ADVANZ PHARMA en heeft tot nog toe een beduidende rol gespeeld bij de opbouw van het bedrijf. Hij zal de Raad van Bestuur blijven bijstaan als speciaal adviseur.

Andreas Stickler zal in januari 2022 toetreden tot het bedrijf als Chief Financial Officer. Meest recentelijk was hij CFO van Merck Healthcare, deel van Merck KGaA, waar hij ook diende als Global Head van M&A en Business Development en grote strategische overnames aandreef. Hij vult het team aan met een massa ervaring op het vlak van wereldwijde financiën, gezondheidszorg en M&A. Zijn voorganger, Adeel Ahmad, is sinds 2013 bij het bedrijf en heeft grote transformatieprojecten helpen doorvoeren en heeft een duurzaam bedrijf opgebouwd van waaruit men kan groeien.

Deze twee essentiële aanvullingen aan het managementteam van ADVANZ PHARMA worden vergezeld door diverse andere wijzigingen in het senior leiderschap. Op 1 november 2021 begon Susanna El-Armale als Chief Corporate Development Officer, volgend op haar vorige functie van Chief Corporate Development Officer bij Theramex. Zij volgde voormalig Chief Corporate Development Officer Guy Clark op. Susanna heeft heel wat ervaring op het vlak van zowel M&A- en BD-activiteiten en zal een centrale aandrijvende kracht zijn van de actieve ontwikkelingsagenda van het bedrijf. In januari 2022 zal Chris Britten zich voegen bij Susanna El-Armales team als Senior Vice President voor M&A, volgend op zijn functie als Head, M&A bij Neuraxpharm. Op 11 oktober trad Anke Niedernberg toe als Senior Vice President en Hoofd van het Transformation Office. Zij vult het leiderschapsteam aan met een brede set vaardigheden, aangezien ze veel tijd heeft doorgebracht in privévermogen en consulting en de laatste tien jaar grote veranderings- en groeiprojecten leidde voor Sandoz.

Deze wijzigingen in het senior leiderschap zullen voortbouwen op ADVANZ PHARMA's succesvol 2021 en zullen de volgende groeifase van het bedrijf helpen aandrijven. In 2021 leverde het bedrijf een aanhoudende sterke financiële prestatie af, slaagde in het verwerven van bijkomende strategische activa, begon de Europese lancering van een generieke versie van Lanreotide en versterkte zijn organische pijplijn met nog meer licentieovereenkomsten. ADVANZ PHARMA blijft werken aan de verwezenlijking van zijn bedrijfsvisie om de "voorkeurpartner" te worden voor complexe gespecialiseerde en ziekenhuisgeneesmiddelen in Europa.

ADVANZ PHARMA heeft zijn hoofdkantoor in Londen en heeft commerciële filialen in Europa, Noord-Amerika en Australië en heeft toeleveringsketen-, regelgevings- en administratieve activiteiten in India. Verder heeft ADVANZ PHARMA een gevestigd wereldwijd netwerk van commerciële partners in de rest van de wereld. Met een behendig en ervaren team, met inbegrip van directe verkoop, marketing en medische competentie in vele van Europa's grote markten, voorziet, innoveert en verbetert ADVANZ PHARMA de kritieke geneesmiddelen waarvan patiënten afhangen en verzekert zo voortgezette patiënttoegang en verbetert de gezondheidsresultaten. ADVANZ PHARMA heeft een ruime ervaring in diverse therapeutische gebieden met een sterke positie in de kritieke zorg, infectiewerende middelen, endocrinologie en het cardiovasculair en centraal zenuwstelsel, naast toegang tot directe verkoop in Europa. Daardoor is het een aantrekkelijke partner bij de commercialisatie van complexe geneesmiddelen, vooral in het ziekenhuiskanaal. Voor meer informatie ga naar onze website: https://www.advanzpharma.com .

Perswoordvoerder: Meral Nugent, Head of Communications, Tel: +44 7557 49 60 35, E-mail: [email protected]

