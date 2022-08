Adventure RPG Time: The Legend of Wright disponible en Nintendo Switch y PlayStation 4

- Cuaderno hecho a mano Adventure RPG Time: The Legend of Wright disponible ahora en Nintendo Switch y PlayStation 4

La galardonada aventura multigénero presenta más de 200 páginas de animación dibujada a mano

TOKIO, 18 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Aniplex Inc. ha anunciado hoy que RPG Time: The Legend of Wright, una aventura de cuaderno hecha a mano, ya está disponible para Nintendo Switch™ y PlayStation®4. El título también está disponible actualmente en las plataformas Xbox Series X|S, Xbox One y Windows, y llegará a Steam® el 13 de septiembre.

Vea el último trailer:

https://youtu.be/jnYnMORpP4w

RPG Time: The Legend of Wright

RPG Time: The Legend of Wright, que se vende al por menor por 29,99 dólares estadounidenses, presenta un estilo de arte único, dibujado a mano que replica al aspirante a creador de juegos Kenta garabateando su propia aventura RPG imaginativamente nostálgica en un cuaderno físico, acertadamente titulado "The Legend of Wright". Si bien el título del juego contiene el término "RPG", los jugadores podrán experimentar minijuegos de una variedad de géneros diferentes dentro de un mundo hecho de cartón y papelería esparcidos sobre un escritorio, que incluye acción, aventura, disparos de desplazamiento lateral y juegos de batalla de mando.

En el transcurso de sus 10 años de desarrollo y 16 años de concepción, la presentación creativa única y la visión imaginativa de RPG Time: The Legend of Wright le ha valido al equipo de dos personas DeskWorks premios y reconocimiento en numerosas ferias comerciales en todo el mundo, como Tokyo Game Show, Taipei Game Show, BitSummit e IndieCade.

Los activos de RPG Time: The Legend of Wright, incluidas las capturas de pantalla y los clips de juego, se pueden descargar a través de Dropbox [AQUÍ].

RPG Time: The Legend of Wright ya está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Windows por 29,99 dólares estadounidenses, y se lanzará en Steam el 13 de septiembre. Para obtener más información, visite el sitio web oficial en https://rpgtime-en.com/ o únase a la conversación en Twitter en https://twitter.com/RPGTimeEN.

###

Acerca de Aniplex

Aniplex, Inc. (con sede en Tokio, Japón), una división de Sony Music Entertainment (Japón), Inc., y un proveedor líder de contenido de anime y producción y distribución de música en Japón. La lista de programas en constante crecimiento de la compañía incluye: Sword Art Online, FULLMETAL ALCHEMIST: BROTHERHOOD, Fate/stay night [Unlimited Blade Works], Fate/Zero, Puella Magi Madoka Magica, March comes in like a lion, Blue Exorcist, KILL la KILL, Gurren Lagann, Monogatari series, anohana -The Flower We Saw That Day-, Cells at Work!, The Promised Neverland, y Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba.

