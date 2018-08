AdventureNEXT Latin America apresenta o fórum para conexões do mercado e crescimento profissional para o setor de turismo de aventura na região

Com base em projeções de pesquisa de consumo de 2009 e 2012, o setor de turismo de aventura cresceu exponencialmente, de um total de US$ 263 bilhões em 2012 para US$ 683 bilhões em 2017 e representa, segundo as estimativas, 30% dos dispêndios em turismo global. A popularidade do turismo de aventura prevalece na América do Sul, onde os membros da comunidade têm se reunido na Cúpula Mundial do Turismo de Aventura (Adventure Travel World Summit) anual, que vem sendo realizada em diversas localidades no mundo, como no Brasil, México, Chile e Argentina.

O AdventureNEXT é o auge do entusiasmo e da demanda regional por turismo de aventura. O tema do evento, One Force (Uma Força), oferece a oportunidade aos delegados de toda a região de mobilizar e inspirar juntos o próximo capítulo das turismo de aventura.

Um dos destaques do evento é o mercado para operadores de turismo (travel trade Marketplace) exclusivo da ATTA, uma programação dedicada a reuniões frente a frente de pessoas, que promovem parcerias produtivas que os profissionais do setor podem continuar a desenvolver durante os anos seguintes. Quase 50 compradores da Europa e América do Norte se inscreveram até agora e eles irão se conectar com fornecedores participantes para expandir suas ofertas de itinerários. Aproximadamente uma dúzia de integrantes da mídia internacional irá se encontrar com representantes regionais para obter material para suas notícias. As inscrições para o Marketplace estão abertas para os fornecedores.

Além de um acesso em profundidade a profissionais do setor respeitados globalmente, a ATTA fornece educação prática relevante, oferecida por especialistas da matéria em estudo. Durante o AdventureNEXT, as sessões serão apresentadas em inglês, espanhol ou português, dependendo do conteúdo.

"De práticas de caiaque, caminhadas por trilhas e ciclismo, a América Latina é rica em atividades de aventura. O AdventureNEXT foi projetado para ampliar as experiências naturais, culturais e aventurosas da região que os turistas podem descobrir", disse o presidente da ATTA e da Adventure 360, Casey Hanisko. "Estamos ansiosos para fornecer aos compradores e à mídia a oportunidade de experimentar essas atividades, ao mesmo tempo que cultivamos relacionamentos com as melhores empresas do setor de turismo de aventura na América Latina".

Registre-se para receber mais informações, incluindo anúncios sobre os palestrantes e as sessões. Antes do AdventureNEXT, a ATTA irá se envolver em dois eventos regionais de formação de relacionamentos (networking) informal, chamados AdventureConnect, que serão realizados em Buenos Aires em 20 de setembro e São Paulo em 27 de setembro.

