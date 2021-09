Advokát Lanny J. Davis žiada denník Kyiv Post, aby sa zaviazal dodržiavať "kódex zásad" organizácie International Fact-Checking Network (IFCN)

Davis upozorňuje na ďalších signatárov IFCN, ako je napríklad StopFake, popredná skupina pre overovanie faktov na Kyjevskej univerzite

WASHINGTON, Sept. 10, 2021 /PRNewswire/ -- Lanny J. Davis, americký právny zástupca ukrajinského podnikateľa Dmytra Firtaša, dnes požiadal šéfredaktora denníka Kyiv Post Briana Bonnera, aby sa zaviazal, že sa denník stane overeným signatárom Kódexu zásad, jednej z najuznávanejších svetových novinárskych organizácií pre overovanie faktov - International Fact Checking Network (IFCN).

Davis poukázal na to, že sa k nemu už pripojili významné spravodajské organizácie, ako je Washington Post, USA Today, Pulitzerovou cenou ocenený PolitiFact v Tampa Bay Times a ďalšie spravodajské organizácie a webové stránky z USA a prakticky všetkých európskych krajín vrátane Ukrajiny. Úplný zoznam viac ako 150 overených signatárov IFCN po celom svete nájdete tu.

Ak by denník Davisovu žiadosť vyslyšal, Kyiv Post by sa pripojil k organizácii StopFake.org, ktorá je v súčasnej dobe signatárom IFCN na Ukrajine a patrí k najuznávanejším novinárskym skupinám pre overovanie faktov na svete. Organizácia StopFake je súčasťou Centra mediálnych reforiem na Kyjevskej fakulte žurnalistiky (Kyiv-Mohula University) a na svojich webových stránkach potvrdzuje, že je overeným signatárom kódexu IFCN. StopFake uvádza: "Integrita je pre nás dôležitá. Keď zverejníme chybu, uznáme ju a čo najrýchlejšie ju opravíme, a to ako na webe, tak na sociálnych sieťach. "

IFCN dala Davisovi na vedomie, že Kyiv Post nie je overeným signatárom, a preto Davis teraz žiada Kyiv Post, aby sa zaviazal dodržiavať kódex IFCN a opravoval nepravdivé informácie a overoval fakty, ako to urobilo mnoho popredných novinárskych organizácií a webových stránok v USA, Európe a po celom svete.

Davis sľúbil, že bude aj naďalej žiadať denník Kyiv Post, aby sa pripojil k organizácii StopFake a mnohým ďalším a stal sa overeným signatárom kódexu IFCN.

Lanny Davis, právny zástupca Dmytra Firtaša, je zakladajúcim partnerom washingtonskej advokátskej kancelárie Davis Goldberg & Galper PLLC, bývalým zvláštnym poradcom prezidenta Billa Clintona a členom výboru pre dohľad nad súkromím a občianskymi slobodami prezidenta Georgea W. Busha.

MENOM DMYTRA FIRTAŠA ŠÍRI SPOLOČNOSŤ DAVIS, GOLDBERG & GALPER PLLC, REGISTROVANÝ ZAHRANIČNÝ ZÁSTUPCA. ĎALŠIE INFORMÁCIE SÚ DOSTUPNÉ NA MINISTERSTVE SPRAVODLIVOSTI VO WASHINGTONE, D. C.

Kontakt:

Alex Lange

202-480-4309

[email protected]

