Adyen a obtenu une licence pour l'exploitation d'une succursale aux États-Unis

AMSTERDAM, 14 juin 2021 /PRNewswire/ -- L'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) des États-Unis a approuvé la demande d'Adyen pour l'établissement d'une succursale étrangère autorisée par le gouvernement fédéral à San Francisco, en Californie. L'approbation de l'OCC et son octroi de la charte de la succursale, associée à l'approbation de la demande par la Réserve fédérale le 24 mai 2021, permettent à Adyen de commencer ses activités en tant que succursale étrangère autorisée par le gouvernement fédéral.

L'obtention de cette licence de succursale aux États-Unis permet à Adyen de renforcer ses activités et opérations aux États-Unis de la même manière que celles menées en Europe dans le cadre de sa licence bancaire européenne (obtenu en 2017). Parmi les avantages, mentionnons la flexibilité opérationnelle accrue grâce à la plateforme unique d'Adyen et la capacité d'offrir des services améliorés à ses clients.

« Cette licence était la prochaine étape logique pour Adyen, elle se profilait depuis longtemps à l'horizon, a expliqué Pieter van der Does, cofondateur et PDG d'Adyen. Je suis impatient de voir les retombées positives sur nos clients qui exercent leurs activités aux États-Unis. Nous sommes bien placés pour les aider à croître. »

Le présent communiqué de presse contient des renseignements qui constituent, ou peuvent constituer, des renseignements privilégiés au sens de l'article 7(1) du règlement relatif aux abus de marché de l'UE.

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de paiement de choix pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde, fournissant une infrastructure moderne de bout en bout qui connecte directement Visa, Mastercard et les méthodes de paiement préférées des consommateurs du monde entier. Adyen propose des solutions de paiement simplifiées sur des canaux en ligne, mobiles et en magasin. Avec des bureaux partout dans le monde, Adyen est au service de clients comme Facebook, Uber, Spotify, Microsoft, Casper, Bonobos et L'Oréal.

