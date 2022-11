Adyen anuncia parceria de pagamentos com Instacart

SÃO FRANCISCO, 10 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A plataforma global de tecnologia financeira preferida por empresas líderes, Adyen (AMS: ADYEN), anunciou hoje que foi escolhida pela Instacart, empresa líder em tecnologia de compras de supermercado na América do Norte, para ser sua mais nova parceira de processamento de pagamentos.

Como parte da nova parceria, a Instacart desfrutará da funcionalidade da Adyen, incluindo a habilitação de transações de débito sem PIN, a fim de otimizar e melhorar ainda mais o volume de autorização de transações, proporcionando ao cliente uma experiência ainda mais simples.

"Trabalhar com a Instacart na habilitação de débito e processamento nos EUA é o primeiro passo do que será uma parceria emocionante", disse Brian Dammeir, presidente da América do Norte na Adyen. "Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com a Instacart em futuros recursos de pagamento conforme a empresa continua a expandir."

"Na Instacart, dedicamo-nos a criar a melhor experiência de compras on-line possível para os clientes e parceiros que contam conosco todos os dias", disse Heather Rivera, vice-presidente de estratégia, desenvolvimento corporativo e parcerias da Instacart. "Temos o prazer de receber a Adyen como uma parceira de pagamentos adicional que nos permitirá continuar a expandir e garantir que nossos clientes tenham uma experiência descomplicada durante todo o processo de compra."

Na América do Norte, a Adyen notou um aumento significativo no uso de débito no ano passado. Para marketplaces, como a Instacart, com os quais os consumidores contam para se conectar e fazer compras on-line de suas lojas favoritas, aprimorar a experiência do cliente envolve otimizar as taxas de autorização entre os emissores e as várias redes de débito. A oferta RevenueAccelerate da Adyen aplica perfeitamente as preferências de cada emissor e rede de débito para ajudar os comerciantes a ver um aumento nas taxas de autorização, resultando em uma experiência do cliente mais integrada e eficiente.

