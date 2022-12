Adyen bringt mit der Einführung von persönlichen Zahlungen Unified Commerce nach Japan

Lösungen für die persönliche Zahlung an der Verkaufsstelle, die von einer einzigen Plattform von Adyen unterstützt werden, ermöglichen es Unternehmen, in Japan flexibel für neue Kanäle und sich ändernde Kundenerwartungen zu bleiben.

TOKIO, 13. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), die globale Finanztechnologieplattform der Wahl für führende Unternehmen, gibt die Einführung seiner Unified-Commerce-Lösung in Japan bekannt. Unified Commerce gibt Unternehmen End-to-End-Kontrolle über verschiedene Vertriebskanäle auf einer einzigen Plattform von Adyen und ermöglicht so innovative und neue Kunden-Journeys wie Click-and-Collect, Endless Aisle und Cross-Channel-Rückgaben.

Während sich Japan von Bargeld abwendet und mehr Unternehmen ihre Vertriebskanäle erweitern, ergeben sich enorme Wachstumschance für Unternehmen, die einen integrierten Überblick über alle Transaktionen bieten. In einer Umfrage unter Unternehmen zu Beginn dieses Jahres stellte Adyen fest, dass das Wachstum bei japanischen Unternehmen, die Zahlungssysteme über alle ihre Geschäftsbereiche hinweg verbinden, 24 % höher ist als bei Unternehmen, die dies nicht tun. Allerdings gaben nur 16 % der japanischen Unternehmen an, dass ihr Zahlungssystem mit anderen Teilen des Unternehmens verbunden ist, wie Betrieb, Lieferkettenmanagement oder Bestandsmanagement.

„Hier geht es nicht nur um Digitalisierung oder den Übergang zum bargeldlosen Zahlen. Es geht darum, schnell, flexibel und wachstumsorientiert zu sein. Nur sehr wenige Plattformen in Japan können Zahlungsdaten von Geschäften und E-Commerce-Websites zentral zusammenführen, und keine kann dies auf globaler Ebene tun. Das bedeutet, dass unsere Händler in Japan in der Lage sein werden, dieselben Adyen-Tools zu nutzen, die unsere größten globalen Händler nutzen, um Autorisierungsraten zu optimieren, Betrug zu blockieren und nahtlose Cross-Channel-Journeys zu ermöglichen", erklärte Roelant Prins, Chief Commercial Officer bei Adyen. „Wir freuen uns, diese Innovation nach Japan zu bringen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Händlern bei der Einführung neuer Erfahrungen für ihre Kunden."

Informationen zu Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) ist die von führenden Unternehmen bevorzugte Plattform für Finanztechnologie. Durch die Bereitstellung von lückenlosen Zahlungsfunktionen, datengesteuerten Einblicken und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung hilft Adyen Unternehmen, ihre Ziele schneller zu erreichen. Adyen verfügt weltweit über Niederlassungen und arbeitet mit Unternehmen wie Facebook, Uber, H&M, eBay und Microsoft zusammen. Die in dieser aktuellen Mitteilung beschriebene Einführung von Unified Commerce in Japan unterstreicht die kontinuierliche Expansion und das Wachstum von Adyen in neue Märkte im Rahmen seiner regulären Geschäftstätigkeit.

