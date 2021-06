Adyen élargit son offre de services aux Émirats arabes unis

- Adyen lance sa solution d'acquisition aux Émirats arabes unis afin d'aider les entreprises à favoriser des taux d'autorisation plus élevés, une meilleure expérience client et un commerce entièrement unifié pour soutenir l'économie numérique florissante de la région.

- La plateforme de pointe alimente un grand nombre des plus grandes marques du monde, dont Microsoft, Facebook, L'Oréal, Spotify et Uber, et elle profite d'une croissance régionale grâce à un solide portefeuille de marques bien connues, y compris Foodics, Fabergé et HMSHost International.

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 2 juin 2021 /PRNewswire/ -- ADYEN (AMS: ADYEN), la plateforme de paiement de choix pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de ses services d'acquisition dans la région des Émirats arabes unis (EAU), illustrant ainsi son engagement envers le Moyen-Orient. Grâce à ses capacités d'acquisition aux EAU, Adyen offre aux entreprises nationales et internationales une solution de paiement améliorée, contribuant ainsi à l'obtention d'un plus grand nombre d'autorisations et à l'amélioration des flux d'achats, le tout plus simplement. Foodics, Fabergé et HMSHost International font partie des premiers commerçants à tirer parti de l'offre d'acquisition d'Adyen.

Aux EAU, Adyen soutient les entreprises en leur offrant la même gamme de produits et de fonctionnalités disponibles dans les autres régions, y compris sa solution de lutte contre la fraude entièrement intégrée et sa boîte à outils d'optimisation des revenus. Couvrant l'ensemble du flux de paiement par l'intermédiaire de sa plateforme unique pour les transactions en ligne, en magasin et intégrées aux applications, la solution d'acquisition d'Adyen aide les commerçants locaux à créer des expériences de paiement sans friction pour ses acheteurs.

« Le déploiement de notre solution d'acquisition aux EAU nous permet d'offrir aux commerçants locaux la solution locale dont ils ont besoin. Nous sommes prêts à réduire le nombre de problèmes auxquels sont confrontés les commerçants sur le marché des EAU, a déclaré Sander Maertens, responsable de la région du Moyen-Orient chez Ayden. Nous avons hâte d'offrir aux commerçants l'accès à une solution d'acquisition supérieure qui leur permettra d'assurer l'avenir de leur système de paiement et de générer de meilleurs résultats, car ils auront accès à toutes les capacités de la plateforme d'Adyen. »

« Notre ambition est de créer des expériences positives pour les personnes en déplacement, et ce peu importe où elles se trouvent, a déclaré Dennis Hoogreef, vice-président, TI et Installations, HMSHost International. Adyen a la capacité d'innover rapidement d'un point de vue technologique, ce qui nous donne la possibilité d'offrir une expérience client harmonieuse et transparente dans tous les marchés où nous sommes présents. C'est un élément clé pour une entreprise comme la nôtre qui exerce ses activités globales sur les marchés locaux et internationaux. Nous sommes ravis d'être l'une des premières entreprises à utiliser Adyen aux Émirats arabes unis. »

Aux EAU, Adyen est le premier et le seul fournisseur de services de paiement à offrir une solution de commerce uniforme sur une seule plateforme. Grâce à la connexion directe de sa solution d'acquisition avec les cartes Visa et Mastercard, les transactions seront traitées localement aux EAU au moyen de la plateforme d'Adyen. La plateforme prend également en charge les modes de paiement suivants : American Express, UnionPay International, Diners, Discover, JCB, WeChat et AliPay.

L'entrée d'Adyen sur le marché des Émirats arabes unis est soutenue par son partenariat avec Network International, un important catalyseur du commerce numérique dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique. Network International soutiendra Adyen en offrant des programmes de services de parrainage pour sa solution d'acquisition par cartes de crédit Visa et Mastercard.

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de paiement de choix pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde, fournissant une infrastructure moderne de bout en bout qui connecte directement Visa, Mastercard et les méthodes de paiement préférées des consommateurs du monde entier. Adyen propose des solutions de paiement simplifiées sur des canaux en ligne, mobiles et en magasin. Avec des bureaux partout dans le monde, Adyen est au service de clients comme Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos et L'Oréal. Le lancement de la solution d'acquisition d'Adyen aux Émirats arabes unis, et sa collaboration avec Foodics, Fabergé et HMSHost International, tel que décrit dans le présent communiqué, soulignent la progression et la croissance continues d'Adyen auprès des commerçants actuels et futurs dans le cadre de ses activités commerciales. Le siège social d'Adyen au Moyen-Orient est situé dans le Centre financier international de Dubaï.

