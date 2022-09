Adyen est le premier à lancer Real Time Account Updater avec Visa en Europe

AMSTERDAM, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), la plate-forme mondiale de technologie financière par excellence pour les entreprises de renom, a annoncé aujourd'hui l'expansion de Real Time Visa Account Updater (VAU) en Europe. En tant que première plateforme à offrir la couverture VAU en temps réel en Europe avec Visa, Adyen aidera ses clients à augmenter les revenus et les taux d'autorisation de paiements par carte enregistrée en mettant automatiquement à jour les comptes Visa en temps réel. Cela permet d'éviter les désistements involontaires et, comme Adyen se connecte automatiquement aux services de mise à jour des comptes des systèmes, il n'y a aucune intégration.

« Cela peut constituer un motif de frustration pour les consommateurs de devoir mettre à jour les informations de leur nouvelle carte auprès de plusieurs commerçants, et cela peut créer une mauvaise expérience pour ces clients », a déclaré Neil Caldwell, vice-président directeur, Merchant Sales & Acquiring, Europe chez Visa. « Avec Real Time VAU, les clients d'Adyen peuvent éviter ces désagréments et faire en sorte que le passage à la caisse se fasse sans difficulté. Adyen a été un merveilleux partenaire au fil des ans et nous sommes ravis qu'ils se lancent avec nous en Europe. »

« Nous sommes ravis d'être la première plateforme de technologie financière à fournir Real Time VAU avec Visa en Europe », a déclaré Kamran Zaki, directeur des opérations chez Adyen. « Les entreprises qui ont des clients en Europe pourront utiliser Real Time Account Updater pour s'assurer qu'elles obtiennent les taux d'autorisation les plus élevés tout en créant une expérience transparente pour leurs clients. »

Cette fonction, qui n'était auparavant disponible qu'en Amérique du Nord, permet aux entreprises de mettre à jour en temps réel les données enregistrées sur les cartes des clients. Lorsqu'un commerçant fait une demande de paiement, Real Time VAU vérifie instantanément les dernières données de la carte. S'il y a une mise à jour, Real Time VAU remplace immédiatement la demande de paiement par les données de la carte mise à jour. Tout cela se passe pendant le traitement du paiement et apparaît comme une seule transaction.

Real Time VAU fait partie de la gamme de produits RevenueAccelerate d'Adyen. En utilisant les données et l'apprentissage automatique, les entreprises sont en mesure de débloquer davantage de revenus en augmentant les taux d'autorisation, en créant une meilleure expérience client, en réduisant les désistements involontaires et en diminuant les coûts liés aux paiements. Adyen propose Real Time Account Updater avec un certain nombre de réseaux mondiaux de cartes depuis 2017.

Pour plus d'informations sur RevenueAccelerate, rendez-vous ici .

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de technologie financière de référence pour les grandes entreprises. Grâce à ses capacités de paiement de bout en bout, à sa connaissance des données et à ses produits financiers réunis dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à concrétiser leurs ambitions plus rapidement. Disposant de bureaux dans le monde entier, Adyen travaille avec des entreprises telles que Facebook, Uber, H&M, eBay et Microsoft. Adyen améliore et élargit continuellement son offre de produits dans le cadre de ses activités habituelles. Les nouveaux produits et fonctionnalités sont annoncés par des communiqués de presse et des mises à jour de produits sur le site Internet de l'entreprise.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

SOURCE Adyen Inc.