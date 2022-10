Adyen impulsiona futuro de serviços financeiros ao lançar produtos financeiros integrados

O pacote de produtos habilita um aumento potencial na receita de até 70% para plataformas e marketplaces

AMSTERDÃ, 23 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Adyen (AMS: ADYEN), a plataforma global de tecnologia financeira preferida por empresas líderes, ampliou sua oferta ao viabilizar dois novos produtos financeiros integrados - Capital e Contas - que agora estão disponíveis para empresas de plataforma e marketplace nos Estados Unidos e na Europa por meio da integração única da Adyen. Pesquisas realizadas em parceria com o Boston Consulting Group mostram que 64% das pequenas e médias empresas (PMEs) estão interessadas em serviços financeiros integrados em uma plataforma. Para capitalizar esta oportunidade de produtos bancários como um serviço, a Adyen desenvolveu um pacote inovador de produtos financeiros que compreendem adiantamentos de caixa, contas bancárias comerciais e emissão de cartões. Juntamente com pagamentos integrados, esses serviços impulsionam o futuro dos serviços financeiros, habilitando as plataformas a oferecer melhores experiências financeiras a seus usuários de PMEs.

"As plataformas estão no centro de um setor de serviços financeiros em transformação - e a Adyen está preparada para impulsionar ainda mais essa revolução", disse Pieter van der Does, cofundador e CEO da Adyen. "Os serviços financeiros integrados são uma próxima etapa lógica após a nossa oferta de pagamentos integrados. Ao investir historicamente em nossas licenças bancárias e tecnologia líder do setor, posicionamo-nos como o único provedor que oferece um pacote completo de produtos financeiros integrados em solução única. A partir deste ponto, estamos entusiasmados em aproveitar a oportunidade oferecida por produtos bancários como um serviço."

Os serviços financeiros tradicionais são reprimidos por sistemas legados, abordagens reativas, aprovações lentas e falta de conhecimento vertical. Há muito tempo esses fatores resultaram no atendimento indevido de PMEs e tornaram 65% dos usuários da plataforma dispostos a mudar de provedores de serviços financeiros em favor de soluções melhor integradas em seus processos de negócios. Com a integração única da Adyen, as plataformas podem atender a essa crescente demanda do usuário, incorporando serviços financeiros para consolidar sob um mesmo teto, as operações comerciais e financeiras de PMEs.

O pacote de produtos financeiros integrados da Adyen oferece uma solução modular que viabiliza opções incomparáveis de controle e personalização para negócios de plataforma. Com 94% das PMEs interessadas em soluções de adiantamento de caixa afirmando que se beneficiariam dos empréstimos pré-aprovados, o produto Capital permite que as plataformas ofereçam financiamento de negócios proativamente com base em dados históricos de pagamentos. Com 72% das PMEs valorizando uma experiência de conta bancária integrada, o produto Contas da Adyen permite que os usuários administrem suas finanças nos locais em que operem negócios e obtenham acesso instantâneo aos fundos. Ao lado de Capital e Contas, o produto Emissões completa a oferta, habilitando os usuários a gastar facilmente seus fundos em cartões de pagamento com a marca da plataforma. Ao adotar o pacote, as plataformas podem complementar a oferta e viabilizar os recursos de um ecossistema financeiro de ponta a ponta.

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de tecnologia financeira preferida por empresas líderes. Ao oferecer recursos de pagamentos de ponta a ponta, insights orientados por dados e produtos financeiros em uma única solução global, a Adyen ajuda as empresas a atingir suas ambições com mais rapidez. Com escritórios em todo o mundo, entre os clientes da Adyen estão Facebook, Uber, H&M, eBay e Microsoft. A Adyen melhora e amplia continuamente sua oferta de produtos como parte de seu curso natural de negócios. Novos produtos e recursos são anunciados por meio de comunicados à imprensa e atualizações de produtos no site da empresa.

O investimento da Adyen em seu pacote de serviços financeiros integrados e os percentuais mencionados neste comunicado à imprensa são respaldados por pesquisas do setor realizadas em parceria com o Boston Consulting Group. Saiba mais sobre os resultados aqui.

