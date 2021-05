Adyen lança Planet, permitindo ações climáticas na finalização da compra

AMSTERDÃ, 11 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A ADYEN (AMS: ADYEN), plataforma de pagamentos preferida de muitas das empresas líderes do mundo, anunciou hoje o lançamento da Planet, a mais recente adição da empresa à sua gama de produtos de impacto1. O Planet permite que os comerciantes da Adyen ofereçam a seus clientes a oportunidade de compensar a pegada de carbono de suas compras no final do processo de finalização da compra. Esse recurso opcional, que pode ser implementado sem custo adicional para o comerciante, apoia diretamente projetos de ações climáticas como, por exemplo, reflorestamento ou energia renovável. O Planet é fácil de ser integrado pelo comerciante e não causa atrito ao processo de pagamento, pois a opção de equilibrar a pegada de carbono ocorre após a finalização da compra.

Para garantir a qualidade dos dados das emissões por compra calculadas, a Adyen fez parceria com a South Pole para construir sua própria calculadora de emissões de gases de efeito estufa2. Para a seleção de projetos de ações climáticas, a parceria com a South Pole continuará a desempenhar um papel importante, contribuindo com mais de uma década de experiência no fornecimento de um impacto ambiental positivo.

Um dos primeiros comerciantes a ativar o Planet foi a Kazidomi, uma rede de supermercados on-line com uma missão baseada na saúde.

"Escolhemos fazer parceria com empresas que mantêm uma abordagem visionária em relação à sustentabilidade, uma vez que estamos na vanguarda do consumismo sustentável. Inovar sobre crenças compartilhadas, como fizemos ao integrar o Planet, ilustra a maneira como gostamos de trabalhar", disse Olivier Vangest, diretor de tecnologia da Kazidomi. "Estamos empolgados por ter adicionado o Planet à experiência de pagamento sem atrito que já estávamos oferecendo a nossos clientes por meio da plataforma única da Adyen."

"Assumir a responsabilidade por nossa pegada ambiental faz parte de nossa licença para operar na sociedade atual. Para irmos mais longe do que isso, construímos o Planet, um recurso que aproveita nossa tecnologia para ajudar nossos comerciantes a apoiar projetos de sustentabilidade ambiental", disse Ingo Uytdehaage, CFO da Adyen. "Ao unir forças com nossos comerciantes, podemos gerar um impacto ambiental positivo em escala."

Sobre a Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de pagamentos escolhida por muitas das empresas líderes do mundo. Ela oferece uma moderna infraestrutura de ponta a ponta conectada diretamente à Visa, Mastercard e aos métodos de pagamento preferidos pelos consumidores do mundo todo. A Adyen oferece pagamentos sem atritos em canais on-line, dispositivos móveis e na loja. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen atende clientes como Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos e L'Oréal. Novos produtos e recursos são anunciados por meio de comunicados à imprensa e atualizações de produtos no site da empresa.

Sobre a Kazidomi

A Kazidomi é mais do que uma loja eletrônica de produtos saudáveis e naturais; é uma empresa que quer fazer a diferença acelerando a transição para padrões de consumo mais sustentáveis de forma inovadora. A promessa da Kazidomi? Uma seleção iluminada de produtos que são bons para a sua saúde e para o planeta a um preço justo graças a seu sistema de filiação. Os membros da Kazidomi se beneficiam de descontos exclusivos em mais de 3.500 referências cuidadosamente selecionadas em parceria com seu comitê de especialistas em saúde. Nesse catálogo, a Kazidomi busca encontrar produtos 100% limpos e inovadores adaptados aos valores e hábitos de consumo de todos. Com certificação B-Corp desde 2019, a etiqueta com os mais altos requisitos sociais, ambientais, de transparência e governança, a Kazidomi confirmou que é possível utilizar os "negócios como uma força para fazer o bem" e não pretende parar por aí. "Essa é a razão pela qual a Kazidomi decidiu oferecer a seus clientes a possibilidade de compensar a pegada de carbono de suas compras em parceria com a Adyen."

Sobre a South Pole

A South Pole reconhece que as ações climáticas do setor privado são essenciais para lidar com as mudanças climáticas. Para aproveitar esse potencial, a South Pole se concentra no trabalho com grandes empresas para reduzir sua pegada ambiental e, ao mesmo tempo, causar impactos concretos na remoção de CO2 da atmosfera por meio do desenvolvimento direto de projetos envolvendo ações climáticas. Fundada em 2006, a South Pole tem hoje cerca de 500 funcionários em 18 escritórios no mundo todo e desenvolveu cerca de 1.000 projetos responsáveis pela remoção, redução ou prevenção de mais de 100 milhões de toneladas de CO2 até o momento. A South Pole trabalhou com mais de 1.000 empresas e organizações em suas jornadas climáticas.

2 O produto mede as emissões de gases de efeito estufa em toneladas de equivalentes de dióxido de carbono (tCO2e), abrangendo os seis gases de efeito estufa definidos no Protocolo de Kyoto pela Convenção-quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Esses seis gases são dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonetos (HFCs), perufluorocarbonetos (PFCs) e hexafluoreto de enxofre (SF6).

