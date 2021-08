Adyen publica los resultados financieros del primer semestre de 2021

ÁMSTERDAM, 19 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Los resultados de Adyen (AMS:ADYEN) reflejan un fuerte crecimiento rentable durante un semestre en el que las tendencias a largo plazo (por ejemplo, la digitalización del comercio, el cambio del dinero en efectivo al no efectivo) se aceleraron aún más y se arraigaron en el comportamiento de los compradores a nivel mundial.

Resumen del primer semestre de 2021

El volumen procesado fue de 216.000 millones de euros, con un aumento del 67% interanual

Los ingresos netos fueron de 445,0 millones de euros, con un aumento interanual del 46%*.

El EBITDA se situó en 272,7 millones de euros, con un aumento interanual del 65%*.

El margen de EBITDA fue del 61% como resultado del fuerte crecimiento de los ingresos netos junto con la escalabilidad operativa de la plataforma Adyen

El ratio de conversión del flujo de caja libre fue del 90%, con un CapEx del 5% de los ingresos netos

Carta a los accionistas y resultados financieros

Puede encontrar nuestros resultados financieros del primer semestre de 2021 y la carta a los accionistas que los acompaña aquí .

Videoconferencia de resultados

Hoy, a las 15:00 CEST, Pieter van der Does (consejero delegado) e Ingo Uytdehaage (responsable financiero) presentarán nuestra videoconferencia sobre los resultados del primer semestre de 2021. Puede acceder a la transmisión en directo aquí . En esta misma página web, la grabación estará disponible poco después de la conferencia.

Este comunicado de prensa contiene información que se considera, o puede considerarse, información privilegiada en el sentido del Artículo 7(1) del Reglamento sobre el abuso del mercado de la UE.

Acerca de Adyen

Adyen es la plataforma de pagos elegida por muchas de las principales empresas del mundo, proporcionando una moderna infraestructura de extremo a extremo que conecta directamente con Visa, Mastercard y los métodos de pago preferidos por los consumidores a nivel mundial. Adyen ofrece pagos sin fricción en los canales online, móvil y en tienda. Con oficinas en todo el mundo, Adyen da servicio a clientes como Facebook, Uber, Spotify, Microsoft, Casper, Bonobos y L'Oréal.

* Como se indica en nuestros estados financieros consolidados condensados anuales de 2020 y del segundo semestre de 2020, las cifras comparativas se han ajustado desde publicaciones anteriores. Consulte nuestros estados financieros consolidados condensados intermedios del primer semestre de 2021 para obtener más detalles.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

@adyen.com; [email protected]

www.adyen.com



