Adyen publica resultados financieros del segundo semestre de 2020

Los resultados reflejan la resiliencia comercial y el crecimiento rentable continuo durante el segundo semestre de 2020, ya que el aumento de volúmenes en las verticales de productos digitales y minoristas en línea compensó la disminución de volúmenes de viajes.

Cifras del segundo semestre de 2020

El volumen procesado fue de EUR 174.500 millones: un aumento interanual del 29 %

Los ingresos netos fueron de EUR 379,4 millones: un aumento interanual del 28 %

EBITDA de EUR 236,8 millones: un aumento interanual del 36 %

Margen EBITDA del 62 %, que refleja rentabilidad sostenida mientras seguimos invirtiendo a largo plazo

La tasa de conversión del flujo de caja libre fue del 92 %, con un CapEx del 4 % para los ingresos netos

Actualización de la guía de margen EBITDA para alcanzar niveles superiores al 65 % a largo plazo

Carta para accionistas y resultados financieros

Puede encontrar nuestros resultados financieros completos para el segundo semestre de 2020 y la carta conexa para accionistas aquí.

Reporte de ganancias y transmisión virtual

El día de hoy, a las 15:00, hora central europea, Pieter van der Does (director ejecutivo) e Ingo Uytdehaage (director financiero) presentarán el reporte de ganancias.

Puede acceder al seminario web en vivo a través de este enlace. En esa misma página web se publicará la grabación una vez concluya la presentación.

Cifras del año 2020 completo

El volumen procesado fue de EUR 303.600 millones: un aumento interanual del 27 %

Los ingresos netos fueron de EUR 684,2 millones: un aumento interanual del 28 %

EBITDA de EUR 402,5 millones: un aumento interanual del 27 %

El margen EBITDA fue del 59 % para todo el año

Las cifras históricas se han ajustado a partir de las publicaciones anteriores de resultados.

Este comunicado de prensa contiene información que califica, o puede calificar, como información confidencial según lo indicado en el Artículo 7 (1) del Reglamento sobre abuso de mercado de la Unión Europea.

Acerca de Adyen

Adyen es la plataforma de pagos elegida por muchas de las principales empresas del mundo. Ofrece una moderna infraestructura de extremo a extremo que se conecta directamente con Visa, Mastercard y otros métodos de pago preferidos por los compradores a nivel mundial. Adyen permite efectuar pagos de forma fácil y rápida a través de canales en línea, en aplicaciones móviles y en tiendas físicas. Con oficinas alrededor del mundo, Adyen presta servicios a diferentes clientes, entre los que se incluyen Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos y L'Oréal.

