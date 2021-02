Adyen publie ses résultats financiers pour le deuxième semestre de 2020

AMSTERDAM, 10 février 2021 /PRNewswire/ --

Les résultats reflètent la résilience de l'entreprise ainsi que sa croissance rentable soutenue au deuxième semestre de 2020, tandis que la hausse des volumes dans les secteurs de la vente au détail en ligne et des biens numériques compense la baisse des volumes dans l'industrie des voyages.

Chiffres du 2e semestre 2020

Le volume traité s'est élevé à 174,5 milliards d'euros, soit une augmentation de 29 % par rapport à l'an dernier

Le revenu net était de 379,4 millions d'euros, soit une hausse de 28 % par rapport à l'an dernier

Le BAIIA était de 236,8 millions d'euros, soit une hausse de 36 % par rapport à l'an dernier

La marge du BAIIA était de 62 %, ce qui reflète la rentabilité soutenue de l'entreprise tandis qu'elle continue d'investir à long terme

Le ratio de conversion des flux de trésorerie disponibles était de 92 % et les dépenses en immobilisations représentaient 4 % du revenu net

La marge du BAIIA prévisionnelle a été actualisée pour atteindre des niveaux supérieurs à 65 % à long terme

Lettre aux actionnaires et résultats financiers

Pour consulter les résultats complets du deuxième semestre de 2020 ainsi que la lettre pour les actionnaires, cliquez ici.

Appel et webdiffusion sur les résultats

Aujourd'hui, à 15 h (HNEC), Pieter van der Does (PDG) et Ingo Uytdehaage (directeur financier) tiendront un appel vidéo pour parler des résultats.

Il est possible d'accéder à la webdiffusion en direct en cliquant ici. Un enregistrement de la présentation sera disponible sur cette même page après l'appel.

Chiffres pour l'année 2020

Le volume traité s'est élevé à 303,6 milliards d'euros, soit une augmentation de 27 % par rapport à l'an dernier

Le revenu net était de 684,2 millions d'euros, soit une hausse de 28 % par rapport à l'an dernier

Le BAIIA était de 402,5 millions d'euros, soit une hausse de 27 % par rapport à l'an dernier

La marge du BAIIA était de 59 % sur l'année entière

Les chiffres historiques ont été ajustés avant la publication des résultats.

Le présent communiqué de presse contient des renseignements qui constituent, ou peuvent constituer, des renseignements privilégiés au sens de l'article 7(1) du Règlement Abus de marché de l'UE.

À propos d'Adyen

Adyen est la plateforme de paiement de choix pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde, fournissant une infrastructure moderne de bout en bout reliant directement Visa, Mastercard et les méthodes de paiement préférées des consommateurs du monde entier. Adyen propose des solutions de paiement faciles sur des canaux en ligne, mobiles et en magasin. Avec des bureaux partout dans le monde, Adyen sert des clients comme Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos et L'Oréal.

Avis réglementaire important :

La présente annonce n'est pas destinée à être publiée, distribuée ou diffusée, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique (y compris ses territoires et possessions, ainsi que tout État des États-Unis d'Amérique et le District de Columbia), au Canada, en Afrique du Sud, en Australie, au Japon ou dans tout autre pays où une telle annonce serait illégale. La distribution de cette annonce peut être interdite par la loi dans certains pays et les personnes qui entrent en possession du présent document ou d'autres renseignements mentionnés dans la présente doivent se renseigner au sujet de telles restrictions et s'y conformer. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières du pays en question.

Les titres d'Adyen n'ont pas été inscrits et ne seront pas inscrits aux termes de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans inscription aux termes de ladite loi ou sans dispense applicable. Ni le présent document ni les renseignements qu'il contient ne constituent ou ne font partie d'une offre de vente ou d'une sollicitation d'offre d'achat de titres aux États-Unis. Adyen ne fournira pas de lettres de non-objection pour les CAAE non parrainés ou pour d'autres titres, aux États-Unis ou dans tout autre pays.

Cette annonce ne constitue pas une offre de vente de titres ou de placements ni une sollicitation d'offre d'achat de titres ou de placements dans quelque pays que ce soit, y compris aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, en Australie ou au Japon. La présente annonce et les éléments qu'elle contient ne constituent en aucun cas la base ou une source fiable en ce qui a trait à une offre ou un engagement dans quelque pays que ce soit. Aucune mesure n'a été prise pour permettre une offre de titres ou la possession ou distribution de cette annonce dans un pays où des mesures sont requises à cette fin. Les personnes qui sont en possession de cette annonce doivent se renseigner au sujet de ces restrictions et s'y conformer.

Les renseignements contenus dans cette annonce sont fournis à titre d'information seulement et ne prétendent pas être complets. Il ne faut pas se fier, pour toute fin que ce soit, aux renseignements contenus dans la présente annonce, ni à leur exactitude ou à leur exhaustivité. La présente annonce n'a pas la prétention d'indiquer ou de suggérer les risques (directs ou indirects) pouvant être associés à un investissement dans des titres d'Adyen. Toute décision d'investissement en lien avec les titres d'Adyen doit uniquement être fondée sur tous les renseignements relatifs à ces titres d'Adyen qui sont accessibles au public.

La présente communication peut être interdite par la loi dans certains pays et les personnes qui la reçoivent doivent s'informer au sujet de telles restrictions et s'y conformer. Il ne faut en aucun cas transmettre cette communication à une autre personne. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières du pays en question.

Related Links

www.adyen.com



SOURCE Adyen Inc.