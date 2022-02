Adyen publie ses résultats financiers pour le deuxième semestre de 2021

AMSTERDAM, 10 février 2022 /PRNewswire/ -- Les résultats du dernier semestre ont été solides et les indicateurs de croissance rentable durable demeurent intacts. Après avoir atteint de nouveaux jalons importants au cours de l'année écoulée, dont un volume traité s'élevant à un demi-billion d'euros et un chiffre d'affaires net de un milliard d'euros, les perspectives de l'entreprise demeurent prometteuses.

Résumé du deuxième semestre 2021

Le volume traité s'élève à 300 milliards d'euros, une hausse de 72 % par rapport à l'année précédente

Le chiffre d'affaires net était de 556,5 millions d'euros, une hausse de 47 % par rapport à l'année précédente

Le BAIIA a atteint les 357,3 millions d'euros, une hausse de 51 % par rapport à l'année précédente

La marge du BAIIA s'élève à 64 % grâce à une forte croissance du chiffre d'affaires net associée à l'évolutivité opérationnelle de la plateforme Adyen

Le ratio de conversion des flux de trésorerie disponibles était de 90 %, avec des CapEx à 6 % du chiffre d'affaires net, grâce aux investissements réalisés dans le nouveau siège social de l'entreprise à Amsterdam .

Lettre aux actionnaires et résultats financiers

Vous pouvez trouver nos résultats financiers complets du deuxième semestre 2021 et la lettre aux actionnaires qui l'accompagne ici .

Webdiffusion sur les gains

Aujourd'hui, à 15 h 00 CET, Pieter van der Does (PDG) et Ingo Uytdehaage (directeur financier) animeront notre vidéoconférence sur les résultats du deuxième semestre 2021. Vous pouvez accéder à la webdiffusion en direct ici . Sur cette même page web, un enregistrement sera disponible peu après la conférence.

Chiffres pour l'année 2021

Le volume traité s'élève à 516 milliards d'euros, une hausse de 70% par rapport à l'année précédente

Le chiffre d'affaires net était de 1,1 milliard d'euros, une hausse de 46 % par rapport à l'année précédente

Le BAIIA était de 630 millions d'euros, une hausse de 57 % par rapport à l'année précédente

La marge du BAIIA était de 63 % sur l'année entière

Les CapEx se sont élevés à 5 % du chiffre d'affaires net pour l'année complète

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plate-forme de paiement de choix pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde, fournissant une infrastructure moderne de bout en bout qui connecte directement Visa, Mastercard et les méthodes de paiement préférées des consommateurs du monde entier. Adyen propose des solutions de paiement simplifiées sur les canaux en ligne, mobiles et en magasin. Avec des bureaux dans le monde entier, Adyen sert des clients tels que Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos et L'Oréal.

