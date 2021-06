Adyen recebe licença para filial nos EUA

AMSTERDÃ, 14 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- O Office of the Comptroller of the Currency dos EUA aprovou o pedido da Adyen para estabelecer uma filial em São Francisco, Califórnia. A aprovação do OCC e sua concessão do alvará da filial, em combinação com a aprovação do pedido pelo Federal Reserve em 24 de maio de 2021, permitem que a Adyen inicie suas operações como filial estrangeira federal devidamente regulamentada.

A obtenção desta licença para a filial dos EUA permite que a Adyen melhore suas atividades e operações nos Estados Unidos da mesma maneira que as realizadas na Europa sob sua licença bancária europeia (obtida em 2017). Os benefícios incluem maior escalabilidade operacional por meio da plataforma única da Adyen e a capacidade de oferecer serviços aprimorados aos seus comerciantes.

"Essa licença foi um passo natural e que já estava há muito tempo nos planos da Adyen", disse Pieter van der Does, cofundador e CEO da Adyen. "Estou animado para ver o impacto positivo disso em nossos comerciantes que operam nos Estados Unidos – estamos bem posicionados para ajudá-los a crescer."

Este comunicado à imprensa contém informações que se qualificam, ou podem ser qualificadas, como informações privilegiadas de acordo com o artigo 7(1) do Regulamento sobre abuso de mercado da UE.

Sobre a Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de pagamentos escolhida por muitas das empresas líderes do mundo e oferece uma moderna infraestrutura de ponta a ponta conectada diretamente à Visa, Mastercard e aos métodos de pagamento preferidos pelos consumidores do mundo todo. A Adyen oferece pagamentos sem atrito por canais on-line, dispositivos móveis e em lojas físicas. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen atende clientes como Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos e L'Oréal.

