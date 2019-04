AEDAS Homes stärkt seine Prognose für Auslieferungen im Jahr 2019 mit Fertigstellungen von Konstruktionen von durchschnittlich 80 %

l In den ersten drei Monaten des Jahres 2019 hat das Unternehmen den Grundstein für 520 neue Einheiten gelegt

l Das Wohnungsbauunternehmen schloss März mit erteilten Baugenehmigungen für 35 % seiner Fertigstellungen für das Jahr 2021 ab, oder 846 der 2.438 Einheiten, die für das Jahr geplant sind.

l David Martinez, CEO von AEDAS Homes: „Unsere Betriebsergebnisse für das erste Quartal bestätigen die Stärke unseres Geschäftsplans."

MADRID, 14. April 2019 /PRNewswire/ -- AEDAS Homes, ein führender Wohnungsbauentwickler im spanischen Immobilienzyklus, hat seine Betriebszahlen für das erste Quartal in seinem monatlichen Newsletter mitgeteilt, der an die Investorengemeinschaft gesendet wird.

Das Unternehmen informierte über den Fortschritt bei Bauarbeiten an den 1.055 Einheiten, die es dieses Jahr auszuliefern plant, und die im Durchschnitt im Bezug auf alle Entwicklungen des Wohnungsbauers zu 80 % fertiggestellt sind. David Martinez, CEO von AEDAS Homes, hob hervor, dass diese Zahl eine klare Bestätigung der betrieblichen Kapazität des Unternehmens sei. Martinez weiter: „Die Tatsache, dass die Bauarbeiten so weit fortgeschritten sind, zeigt das Maß an Engagement und den pragmatischen Managementansatz, den unser professionelles Team wählt, damit wir alle unsere Ziele für unsere geplanten Auslieferungen erreichen – wie wir das bis jetzt auch getan haben."

Der erhebliche Fortschritt bei Bauarbeiten für 2019 ist genau das, was die Fertigstellung von sechs Bebauungsentwicklungen ermöglicht hat (Galera Sun, in Estepona, Costa del Sol; Hacienda del Mar II and Brisas, in Alicante; Nou Eixample Mar, in Vilanova i la Geltrú, Barcelona; und die ersten Phasen von Jardines Hacienda Rosario, in Sevilla; und Villas del Arco Norte, in Dos Hermanas, Sevilla), für insgesamt 603 Einheiten. Insgesamt hat der Entwickler das erste Quartal mit 3.407 Einheiten bereits im Bau abgeschlossen sowie den Grundstein für 520 neue Einheiten in den ersten drei Monaten 2019 gelegt.

Sichtbarkeit auf seine Geschäft

Darüber hinaus bietet der Entwickler weiterhin ein hohes Maß an Sichtbarkeit auf seine Geschäftsziele und hat bereits 83 % seiner Auslieferungen, die für 2019 angesetzt waren, ausgeführt. Mit Blick auf 2020 befinden sich jetzt 100 % der zur Auslieferungen geplanten Einheiten im Bau und 55,3 % sind verkauft. In den ersten drei Monaten des Jahres 2019 hat das Unternehmen 300 Verkäufe abgeschlossen.

Hinzu kommt, dass das Unternehmen jetzt Baugenehmigungen für 35 % der Häuser vorliegen hat, die es 2021 auszuliefern plant – das heißt, zum Stand 31. März hatte es bereits die Planungsgenehmigungen für 846 der 2.438 Häuser, die 2021 ausgeliefert werden sollen.

„Unsere Betriebsergebnisse im ersten Quartal bestätigen erneut die Stärke unseres Geschäftsplans und garantieren, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um die angestrebten Ziele, die wir uns gesetzt haben, zu erreichen: ab dem Jahr 2020 jedes Jahr 3.000 Einheiten auf den Markt zu bringen, und ab 2022 jährlich 3.000 Einheiten auszuliefern", erklärte David Martinez, CEO von AEDAS Homes.

Über AEDAS Homes

Das Bauunternehmen AEDAS Homes wurde am 20. Oktober 2017 in Madrid zu einem börsennotierten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1,5 Milliarden Euro und ist ein Spitzenreiter in der Wohnbauindustrie des Landes. Das Unternehmen spielt eine Schlüsselrolle im neuen Zyklus des spanischen Immobiliensektors, der von Professionalität und der Einhaltung strenger Standards geprägt sein muss.

AEDAS Homes hat laut Analysten die hochwertigste Grundstücksbank in Spanien, da der größte Teil dieses Landbesitzes als bebaubar eingestuft wird. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio mit mehr als 1,8 Millionen Quadratmetern, um über 15.000 Wohnungen in den wichtigsten Immobilienmärkten, Wirtschaftszentren und ihrer Umgebung zu bauen: das Zentrum, Katalonien, der Osten und die Balearen, Andalusien und die Costa del Sol.

Weitere Informationen:

https://www.aedashomes.com/en

Unternehmensvideo von AEDAS Homes:

https://www.youtube.com/watch?v=kkyf0TgNmyY

