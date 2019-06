AEDAS Homes : votre nouvelle maison sur la Costa del Sol en à peine un an

MADRID, 25 juin 2019 /PRNewswire/ --

AEDAS Homes se distingue dans un marché concurrentiel avec le lancement de Vanian Valley, son développement à Estepona avec construction hors site

Ignacio Fernández, directeur de la succursale régionale d'AEDAS Homes sur la Costa del Sol, a expliqué : « Tant nos clients espagnols que nos clients internationaux veulent commencer à profiter de leur nouvelle maison le plus tôt possible, et nous répondons à ce besoin ».

Acheter une nouvelle maison sur plan sur la Costa del Sol et y emménager un an plus tard est désormais possible.AEDAS Homes, l'un des principaux promoteurs d'immobilier résidentiel du nouveau cycle immobilier espagnol, peut offrir ce délai de livraison très court dans son projet exclusif Vanian Valley, situé à Estepona. Il s'agit d'un développement qui révolutionne le marché dans la région en raison de la brièveté de ses délais de construction et de sa qualité d'exécution supérieure.

« Il existe littéralement des dizaines de projets d'immobilier résidentiel à vendre sur la Costa del Sol. La concurrence est féroce et chez AEDAS Homes, nous nous distinguons avec Vanian Valley. Nous offrons quelque chose qu'aucun autre développeur de la région ne peut fournir : la livraison de logements neufs dans un délai deux fois plus court », a déclaré José Ignacio Fernández, directeur de la succursale régionale d'AEDAS Homes sur la Costa del Sol.

M. Fernández a souligné que la réduction du temps nécessaire pour livrer une maison est un « facteur vraiment distinctif et déterminant », apprécié par les acheteurs : « Nos clients espagnols, ainsi que nos clients internationaux, qui achètent une résidence secondaire (c'est le profil prédominant des acheteurs sur la Costa del Sol) achètent une maison neuve sur plan et veulent y emménager et en profiter au plus vite. Vanian Valley est un projet qui répond à cette demande ».

Délai d'exécution pour les travaux de construction

Les travaux de construction à Vanian Valley commenceront au troisième trimestre de cette année et devraient s'achever au deuxième trimestre 2020, soit environ 10 mois plus tard, et la livraison des maisons aura lieu une fois que les permis auront été donnés. Ce délai est considérablement plus court que celui d'une construction traditionnelle, qui dure en moyenne entre 18 et 24 mois. Cela est rendu possible par une construction hors site.

Ce processus de construction innovant, qui est déjà bien établi dans de nombreux autres pays, repose sur un calendrier de travaux simultanés, ce qui signifie que pendant que les fondations sont creusées et posées, divers modules sont construits dans une usine de pointe, puis transportés et installés sur le site. « Cette méthode marquera un avant et un après dans le secteur immobilier. Mails par-dessus tout, elle apporte une valeur ajoutée à nos clients », a expliqué M. Fernández. Il a également noté que Vanian Valley est le plus grand développement hors site sur le marché en Espagne en termes de nombre total de maisons.

Le directeur régional d'AEDAS Homes sur la Costa del Sol a ensuite expliqué que le projet de développement Vanian Valley avait été bien accueilli par le marché. « Outre des délais considérablement plus courts, cette méthode offre un réel avantage en termes de qualité d'exécution, ce qui apporte également des améliorations significatives en matière d'isolation et d'insonorisation dans chaque maison », a-t-il ajouté. Les clients pourront juger du niveau de qualité offert par les maisons du développement Vanian Valley par eux-mêmes à compter de juillet, lorsque la maison témoin ouvrira ses portes.

Le projet combine un excellent emplacement avec un design avant-gardiste

À Vanian Valley, AEDAS Homes commercialise 53 maisons mitoyennes de haute qualité de 4 et 5 pièces, à partir de 530 000 euros. Le développement abrite des espaces communs exceptionnels, dont quatre piscines (deux pour adultes, une pour enfants et un spa intérieur), une salle de sport, un espace de travail et de loisirs et des jardins luxuriants. « Nos clients apprécient l'excellent emplacement du développement, le design avant-gardiste, la disposition unique des bâtiments, dotés de salons plus spacieux que la normale, ainsi que les terrasses avec solarium offrant une vue sur la mer Méditerranée », a souligné Ignacio Cañedo-Argüelles, responsable du développement du projet Vanian Valley sur la Costa del Sol.

Vanian Valley deviendra réalité dans un peu plus d'un an sur le « New Golden Mile » de la Costa del Sol, une zone où AEDAS Homes achève actuellement la construction de Vanian Gardens, dont les maisons seront livrées au deuxième semestre 2019. « C'est une destination attrayante pour les acheteurs espagnols et étrangers à la recherche d'une résidence secondaire, pour les couples âgés de 45 à 60 ans avec des enfants et les retraités à fort pouvoir d'achat », a conclu M. Cañedo-Argüelles.

LIVE, la première visite virtuelle en temps réel de maisons sur Internet

Pensant aux clients internationaux, AEDAS Homes a créé sa plateforme LIVE, avec laquelle elle révolutionne la manière dont les maisons neuves sont commercialisées. Grâce à cette expérience simple et confortable, les acheteurs potentiels du monde entier peuvent visiter les développements d'AEDAS Homes qui n'ont pas encore été construits, à l'aide d'une plateforme de réalité virtuelle puissante. La visite est guidée par un conseiller commercial bilingue qui explique le développement aux clients et répond à leurs questions en temps réel.

À propos d'AEDAS Homes

Le promoteur AEDAS Homes, société cotée à Madrid depuis le 20 octobre 2017, avec une capitalisation boursière de plus de 1,5 milliard d'euros, est l'un des leaders du secteur de l'immobilier résidentiel en Espagne. La société joue un rôle prépondérant dans le nouveau cycle du secteur immobilier espagnol, qui doit être marqué par le professionnalisme et un respect des normes rigoureux.

Selon les analystes, AEDAS Homes dispose du meilleur portefeuille de terrains d'Espagne, la plupart de ses terrains étant en effet classés comme étant prêts à construire. La société possède un portefeuille de plus de 1,8 million de mètres carrés pour la construction de plus de 15 000 logements sur les principaux marchés immobiliers et centres économiques du pays, ainsi que dans les régions environnantes : Centre, Catalogne, Est et Baléares, Andalousie et Costa del Sol.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site

aedashomes.com/en

Vidéo de la société AEDAS Homes :

https://youtu.be/kkyf0TgNmyY

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/824415/Logotipo_de_AEDAS_Homes_Logo.jpg

Related Links

https://www.aedashomes.com/en



SOURCE AEDAS Homes