Ændring af antal aktier og stemmer i SEMAFO

MONTREAL, 1. maj 2019 /PRNewswire/ -- SEMAFO (TSX: SMF) (OMX: SMF) oplyser følgende i henhold til Sveriges lov om handel med finansielle instrumenter:

Antallet af udstedte og ikke-indløste aktier i SEMAFO er med virkning fra 30. april 2019 øget fra 325.818.298 til 333.117.705 ordinære stemmeberettigede aktier som et resultat af en aktieudstedelse i forbindelse med opkøbet af Savary Gold Corp. i april måned.

Oplysningerne i pressemeddelelsen gives i medfør af SEMAFO's oplysningsforpligtelse i henhold til den svenske lov om værdipapirmarkeder og/eller den svenske lov om handel med finansielle instrumenter. Oplysningerne blev offentliggjort den 30. april 2019 kl. 19.30 lokal canadisk tid.

Om SEMAFO

SEMAFO er en guldminevirksomhed baseret i Canada med over 20 års erfaring i etablering og drift af miner i Vestafrika. Virksomheden driver to miner i Burkina Faso: Boungou og Mana. SEMAFO er forpligtet til at skabe værdi gennem ansvarlig udnyttelse af sine aktiver og sine udviklingsaktiviteter.

Websted: www.semafo.com

SEMAFO: John Jentz, direktør, koncernudvikling og investorforhold, e-mail: John.Jentz@semafo.com. Ruth Hanna, analytiker, investorforhold, e-mail: Ruth.Hanna@semafo.com. Nationale og internationale telefonnumre: +1 (514) 744 4408. Gratisnummer Nordamerika: +1 (888) 744 4408

