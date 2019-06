Aera lève 80 millions de dollars dans un tour de financement de série C mené par DFJ Growth

L'investissement renforcera la position de leader d'Aera en ce qui concerne la technologie d'autogestion Self-Driving Enterprise™

MOUNTAIN VIEW, Californie, 28 juin 2019 /PRNewswire/ -- Aera Technology a annoncé aujourd'hui une levée de fonds de 80 millions de dollars dans un tour de financement de série C, élevant ainsi le total des investissements dans la société à 170 millions de dollars. Mené par DFJ Growth, le tour de financement inclut les participations de la direction exécutive de la société, NewView Capital et Georgian Partners.

Aera est la technologie cognitive qui alimente la solution d'autogestion Self-Driving Enterprise™. Ayant recourt à un traitement en masse de données brevetées, à des modèles industriels, à l'apprentissage automatique et à l'intelligence artificielle, Aera automatise et améliore la manière dont les décisions sont prises et exécutées. Aera a été adopté à grande échelle par quelques-unes des plus grandes entreprises du monde afin d'orienter leurs décisions complexes en matière de chaîne logistique, que ce soit en termes d'optimisation des stocks ou de la planification sans contact en passant par la gestion des commandes et la promotion des échanges.

« Notre partenariat avec Aera nous a aidés à transformer notre chaîne d'approvisionnement en un écosystème numérique », a déclaré le responsable de la chaîne d'approvisionnement chez Unilever, Marc Engel.

Ce nouveau tour de financement accélérera l'investissement d'Aera dans sa solution Cognitive Operating System™, sa technologie Self-Driving Skills™ et son expansion mondiale, et ce afin de permettre aux entreprises du monde entier d'opérer comme des natifs du numérique.

« Aera est en train de transformer le mode de gestion des entreprises de manière singulièrement perturbatrice grâce à une modélisation de données originale et révolutionnaire et à un apprentissage automatique confirmé, qui constituent la véritable promesse de l'intelligence artificielle », a déclaré le cofondateur et associé de DFJ Growth, John Fisher. « Les entreprises clientes d'Aera figurant au Fortune 100 sont en train de connaître une augmentation considérable de l'efficacité globale de la chaîne d'approvisionnement avec la promesse de migrer ces efficacités vers d'autres fonctions essentielles de l'entreprise dans un avenir proche », ajoute-t-il.

John Fisher rejoindra le conseil d'administration d'Aera.

« Je suis ravi d'accueillir John Fisher au sein de notre conseil d'administration. DFJ Growth soutient depuis longtemps les entreprises les plus perturbatrices de la Silicon Valley et je suis honoré de pouvoir travailler à nouveau avec cette équipe extraordinaire ! », a déclaré le PDG d'Aera Technology, Frederic Laluyaux.

Aera lancera également sa solution Cognitive Decision Board™, une fonctionnalité qui surveille la manière dont les décisions opérationnelles sont prises au sein d'une organisation, mesure leur impact et garantit une action rapide.

« Le principal avantage de notre association avec Aera est de créer un cerveau au sein de la société et de pouvoir le préserver au fur et à mesure que les gens prennent des décisions sur sa base », a déclaré le directeur général adjoint chargé des solutions d'entreprise et des connaissances chez Hygiene Home, RB, Saqib Mehmood. « Pour nous, il ne s'agit pas seulement de prendre des décisions plus intelligentes, mais de conserver ces connaissances au sein de l'entreprise », ajoute-t-il.

« Les dirigeants comprennent l'urgence pour les organisations de devenir entièrement numériques », a ajouté M. Laluyaux. « La technologie Cognitive Decision Board™ d'Aera leur permet non seulement de résoudre cette question, mais transforme également la nature même de leur mode de fonctionnement », ajoute-t-il.

