Aerodiagnostics begrüßt Dr. Kathleen O'Neil-Smith als Medizinische Direktorin

Die integrative Ärztin von internationalem Ruf wird im Zuge der weiteren weltweiten Expansion der Diagnosedienste von Aerodiagnostics Nachfolgerin von Dr. Lisa Cohen

BOSTON, 28. Dezember 2018 /PRNewswire/ -- Aerodiagnostics™ mit Sitz in Massachusetts ist erfreut, die Berufung von Dr. Kathleen O'Neil-Smith als neuer medizinischer Direktorin bekannt geben zu können. Aerodiagnostics ist das führende klinische Labor, das sich auf Hydrogen- und Methan-Atemtests für Erkrankungen konzentriert, darunter Dünndarmfehlbesiedlung (SIBO) und Intoleranzen gegen Laktose, Saccharose und Fructose. Dr. O'Neil-Smith ist Nachfolgerin von Labordirektorin Dr. Lisa Cohen, die Aerodiagnostics verlässt.

„Zahlreiche Patienten leiden jahrelang an unbehobenen chronischen gastrointestinalen Symptomen", sagte Gary Stapleton, Präsident and CEO von Aerodiagnostics. „Dr. O'Neil-Smith ist eine Ärztin mit Empathie, die sich für die Bereitstellung sicherer und modernster Behandlungsmöglichkeiten dieser Patienten engagiert. Sie genießt für ihre Beiträge im Feld integrativer Medizin internationale Anerkennung und wir sind erfreut, sie im Rahmen der weltweiten Expansion unserer Dienste in dieser Führungsrolle begrüßen zu können."

Dr. O'Neil-Smith war zuvor Fakultätsmitglied der medizinischen Institute von Tufts University und Boston University. Sie hat die Boston University School of Medicine mit der Bewertung Magna cum Laude abgeschlossen und Aufbaustudien in Pathologie am Massachusetts General Hospital der Universität Harvard sowie in innerer Medizin am Brigham and Women's Hospital in Boston abgeschlossen. Sie hatte zudem Fellowships in der Behandlung mit Stammzellen bei A4M und fortführender Behandlung traumatischer Hirnverletzungen am AMMG inne. Sie führt in Boston ihre eigene Praxis, die ihr umfassende Erfahrung in Behandlung mit Stammzellen und Peptiden verschafft hat.

„Ich möchte unserer Labordirektorin Dr. Lisa Cohen, die uns verlässt, für ihre Führung im Bereich der Diagnose seit der Gründung von Aerodiagnostics danken", sagte Gary Stapleton. „Ihre Erfahrung und Führung waren für das schnelle Wachstum von Aerodiagnostics und dessen Akzeptanz bei Ärzten und Patienten weltweit entscheidend. Wir sind für ihre Unterstützung enorm dankbar."

Aerodiagnostics wurde 2014 von führenden Fachleuten im Bereich des Betriebs medizinischer Labors gegründet und gilt als eines der führenden Labors, die sich auf Hydrogen- und Methan-Atemtests für Dünndarmfehlbesiedlung (SIBO) und Intoleranzen gegen Laktose, Saccharose und Fructose konzentrieren Zu seinen modernsten Diagnosegeräten gehören Kits zur Kohlendioxidmessung und geschlossenen Atemsammlung. Aerodiagnostics engagiert sich für herausragenden Kundendienst und Unterstützung für Ärzte und Patienten. Sein umfassendes Qualitätsprogramm verfügt über externe Blindtests, dokumentierte Gerätekalibrierung und ein firmeneigenes Informationssystem für die größtmögliche Präzision der Ergebnisse. Aerodiagnostics ist derzeit in mehr als 28 Ländern der Welt tätig.

