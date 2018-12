Aerodiagnostics nomme le docteur Kathleen O'Neil-Smith aux fonctions de directeur médical

Ce médecin intégratif internationalement reconnu succède au docteur Lisa Cohen à l'heure où Aerodiagnostics continue d'étendre ses services diagnostiques à travers le monde

BOSTON, 28 décembre 2018 /PRNewswire/ -- La société du Massachusetts Aerodiagnostics™ est heureuse d'annoncer que le docteur Kathleen O'Neil-Smith avait été nommée pour occuper les fonctions de directeur médical. Aerodiagnostics est le plus grand laboratoire clinique qui se spécialise dans l'épreuve respiratoire à l'hydrogène et au méthane pour des maladies comme la prolifération bactérienne de l'intestin grêle (SIBO) et les intolérances au lactose, au sucrose et au fructose. Le docteur O'Neil-Smith succède au directeur de laboratoire sortant d'Aerodiagnostics, le docteur Lisa Cohen.

« De nombreux patients présentant des symptômes gastro-intestinaux chroniques souffrent pendant des années sans qu'une solution soit trouvée », explique Gary Stapleton, PDG d'Aerodiagnostics. « Le docteur O'Neil-Smith est un médecin compatissant qui s'attache à proposer des traitements de pointe sûrs à ces patients. Elle est internationalement reconnue pour ses contributions au domaine de la médecine intégrative, et nous sommes heureux de la voir occuper ces fonctions d'encadrement à l'heure où nous continuons d'élargir nos services à travers le monde. »

Le docteur O'Neil-Smith a précédemment enseigné aux facultés de médecine de la Tufts University et de la Boston University. Elle a obtenu son diplôme magna cum laude à la faculté de médecine de la Boston University, et suivi une formation postuniversitaire en pathologie au Harvard's Massachusetts General Hospital et en médecine interne au Brigham and Women's Hospital de Boston. Elle a bénéficié d'une bourse de recherche en thérapie par les cellules souches à A4M et dans les traitements d'avant-garde des traumatismes crânio-cérébraux à AMMG, et elle a son propre cabinet clinique à Boston, où elle a acquis une solide expérience de la thérapie par les cellules souches et de thérapie peptidique.

« Je souhaite remercier le directeur de laboratoire sortant, le docteur Cohen, pour son leadership dans le diagnostic depuis la création d'Aerodiagnostics », ajoute Stapleton. « Son savoir-faire et ses conseils ont été essentiels dans la croissance rapide d'Aerodiagnostics et l'adhésion des médecins hospitaliers et des patients à travers le monde, et nous lui sommes immensément reconnaissants pour son soutien. »

Fondé en 2014 par de grands experts dans le domaine des opérations en laboratoire médical, Aerodiagnostics est considéré comme le laboratoire le plus évolué qui se spécialise dans l'épreuve respiratoire à l'hydrogène et au méthane pour la prolifération bactérienne de l'intestin grêle (SIBO) et les intolérances au lactose, au sucrose et au fructose. Ses équipements diagnostiques de pointe incluent des mesures de dioxyde de carbone et des kits de collecte d'haleine en circuit fermé. Attaché à un service et un appui exceptionnels à la clientèle tant pour les médecins hospitaliers que pour les patients, le programme complet de qualité d'Aerodiagnostics comprend des épreuves de compétence aveugles externes, l'étalonnage documenté de dispositifs et un système d'information exclusif conçu pour assurer le plus haut degré de précision possible des résultats. Aerodiagnostics mène aujourd'hui ses opérations dans plus de 28 pays à travers le monde.

