Aeroflot confirma liderança global: Melhor Marca de Companhia Aérea do Mundo e Melhor Classe Executiva do Mundo no Prêmio Mundial de Viagens de 2018

MOSCOU, 3 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A posição de liderança da Aeroflot na aviação global foi confirmada neste fim de semana, quando a empresa ganhou dois prêmios importantes na Grande Final do Prêmio Mundial de Viagens de 2018 (World Travel Awards 2018): o de Melhor Marca de Companhia Aérea do Mundo e Melhor Companhia Aérea do Mundo – Classe Executiva.

A Aeroflot manteve seu status de marca número 1 na aviação global pelo segundo ano consecutivo, sendo a única detentora desse título na história do Prêmio Mundial de Viagens. A Aeroflot ganhou o prêmio na categoria Melhor Companhia Aérea do Mundo – Classe Executiva pela primeira vez.

O Prêmio Mundial de Viagens é conhecido como o Oscar do setor de viagens. Os prêmios são concedidos todos os anos às melhores operadoras de turismo, hotéis e companhias aéreas. Durante o ano, os prêmios são atribuídos em três níveis: nacional, regional e global. Os ganhadores são escolhidos por votação on-line, da qual participam centenas de milhares de profissionais de viagens e milhões de viajantes. Os critérios principais são qualidade do produto e qualidade de serviço. A cerimônia de gala da Grande Final do WTA foi realizada em 1o de dezembro, em Lisboa, uma das capitais mais antigas do mundo e um dos destinos turísticos mais populares da Aeroflot na Europa.

"Nossas duas medalhas de ouro no Prêmio Mundial de Viagens representam um claro indicador de nossa posição de liderança no setor de aviação global", disse o presidente-executivo da Aeroflot, Vitaly Saveliev. "Nosso foco na manutenção da frota mais nova, no desenvolvimento sustentável de nossa rede de rotas, na prestação de serviço premium e na alavancagem de tecnologias digitais é essencial para nosso sucesso na arena internacional".

No início deste ano, a Aeroflot ganhou em três categorias essenciais do Prêmio Mundial de Viagens regional para a Europa: Melhor Marca de Companhia Aérea da Europa, Melhor Companhia Aérea – Classe Executiva e Melhor Companhia Aérea para a Ásia da Europa (que distingue a melhor companhia aérea nas rotas Europa-Ásia).

A Aeroflot é a mais importante companhia aérea da Rússia e uma orgulhosa afiliada da SkyTeam, a aliança global de companhias aéreas. A Aeroflot serve 152 destinos em 55 países.

A sólida frota de 251 aeronaves da Aeroflot é mais nova do que a de qualquer outra companhia aérea do mundo que opera mais de 100 aeronaves. Em 2017, a Aeroflot transportou 32,8 milhões de passageiros (50,1 milhões de passageiros como Aeroflot Group, incluindo subsidiárias).

A Aeroflot detém o status de companhia aérea quatro estrelas, atribuído pela Skytrax, e foi nomeada a Melhor Companhia Aérea do Leste Europeu pela sétima vez no Prêmio Mundial de Companhias Aéreas da Skytrax de 2018 (2018 Skytrax World Airline Awards). A Aeroflot também recebeu uma classificação de companhia aérea global cinco estrelas da APEX, associação de aviação dos EUA.

A Aeroflot é a marca de companhia aérea mais forte do mundo, de acordo com a proeminente firma de consultoria de estratégia de marca Brand Finance.

