Aeroflot confirma novamente sua liderença mundial: Marca de Companhia Aérea Líder Mundial e Melhor Classe Executiva, de acordo com o World Travel Awards 2019

MOSCOU, 29 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Aeroflot novamente confirmou sua posição de líder da aviação mundial ganhando dois prêmios importantes na Grande Final do prestigiado World Travel Awards 2019: Marca de Companhia Aérea Líder Mundial e Companhias Aérea Líder Mundial – Classe Executiva.

A Aeroflot mantém sua posição de marca mais reconhecida da aviação global pelo terceiro ano consecutivo, permanecendo como a primeira e única detentora deste título do World Travel Awards na história. Além disso, a Aeroflot também recebeu o prêmio de Companhias Aérea Líder Mundial – Classe Executiva pelo segundo ano consecutivo.

A Grande Final do World Travel Awards 2019 aconteceu em 28 de novembro na Ópera Real de Mascate no Sultanato de Omã. A 26 a. cerimônia do World Travel Awards, como sempre, reuniu os principais representantes do setor global de viagens, hotelaria e aviação civil.

A premiação foi criada em 1993 no Reino Unido e desde então adquiriu a posição não oficial de Oscar do setor de viagens. Ao longo do ano, os prêmios são atribuídos em três níveis: nacional, regional e global. Os vencedores são decididos por uma votação online que atrai milhares de profissionais do ramo de viagens e milhões de viajantes. Os principais critérios são a qualidade do produto e a qualidade do serviço.

"Este reconhecimento em duas categorias de prestígio do World Travel Awards, a principal premiação mundial de turismo, é um indicador claro de que nossa empresa está se desenvolvendo na direção certa", disse Vitaly Saveliev, CEO da Aeroflot. "Nossa empresa oferece produtos do mais alto nível, os melhores índices de pontualidade do mundo, uma rede de rotas conveniente e foco no desenvolvimento de tecnologias digitais, e tudo isso foi positivamente avaliado pela comunidade internacional de viagens".

No início deste ano, a Aeroflot ganhou três categorias-chave do World Travel Awards regional da Europa: Marca de companhia aérea Líder da Europa, Companhia Aérea Líder da Europa - Classe Executiva e Companhia Aérea Líder da Europa para a Ásia (como melhor companhia aérea para a rota entre Europa e Ásia).

Sobre a Aeroflot

A Aeroflot é a principal companhia aérea da Rússia e uma orgulhosa participante da aliança global de companhias aéreas SkyTeam. A Aeroflot atende 159 destinos em 54 países.

A frota poderosa de 249 aviões da Aeroflot é a mais nova de todas as companhias aéreas do mundo que operam mais de 100 aeronaves. Em 2018, a Aeroflot transportou 35,8 milhões de passageiros (55,7 milhões de passageiros como Aeroflot Group, incluindo subsidiárias).

A Aeroflot tem status de companhia aérea de 4 estrelas dado pela Skytrax e foi nomeada Melhor Companhia Aérea da Europa Oriental pela oitava vez no Skytrax World Airline Awards de 2019. A Aeroflot também recebeu uma classificação de companhia aérea global de cinco estrelas da APEX, uma associação de aviação dos EUA. De acordo com a Brand Finance, consultoria líder em estratégia de marca, a Aeroflot é a marca de companhia aérea mais forte do mundo.

